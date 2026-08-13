Судно со 115 туристами загорелось у берегов Фетхие в Турции

В турецкой провинции Мугла произошел пожар на экскурсионном судне, перевозившем туристов в бухте Катранчи неподалеку от Фетхие. Судно Toys Boat начало тонуть. На борту находятся 115 человек, передает турецкое информагентство DHA.

Причина пожара пока неизвестна. К судну направились сотрудники береговой охраны, чтобы эвакуировать людей. По данным издания, пассажиры начали спрыгивать в воду в спасательных жилетах. Пострадавших, по предварительной информации, нет.