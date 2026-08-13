В Москве можно будет голосовать бумажным бюллетенем без предварительных условий

Центризбирком (ЦИК) согласовал порядок электронного голосования в Москве, предусматривающий выдачу бумажных бюллетеней всем желающим и без предварительных условий. Кроме того, комиссия дала понять, что участникам СВО не полагаются послабления по службе ради участия в выборах.

Как следует из решения ЦИКа о согласовании порядка электронного голосования (ЭГ) в Москве, столичным избирателям на выборах в Госдуму не понадобится заранее подавать заявление о желании голосовать бумажным бюллетенем. Это подтвердила на заседании ЦИКа и глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова: «Москва готовится к голосованию в том числе и бумажным способом. Никаких заявлений заранее подавать не надо. Там избиратели будут определяться, каким способом им выбирать». Бюллетени в столице изготовят в объеме 100% от числа избирателей, а с учетом того, что кампания проходит «не в самые спокойные времена», бумажное голосование рассматривается как один из вероятных вариантов, добавила госпожа Кириллова.

В столице с 2022 года применяются терминалы ЭГ и электронный список избирателей, которые позволяют москвичам голосовать на любом участке города. Отдать свой голос по федеральному округу и на выборах глав шести регионов смогут и гости столицы, но им нужно будет заблаговременно подать заявление о голосовании по месту пребывания. На выборах в Мосгордуму-2024 требовалось заранее уведомлять избирком о намерении голосовать бумажным бюллетенем, но на думских выборах этот опыт повторять не будут.

В новом документе говорится, что голосование с использованием бюллетеня на бумажном носителе «осуществляется в установленном законом порядке». Проголосовавшие через терминалы избиратели будут учитываться в списке принявших участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Подробнее — в материале «Бумаги хватит на всех».