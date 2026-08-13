Бумаги хватит на всех

Центризбирком (ЦИК) 13 августа согласовал порядок электронного голосования в Москве, предусматривающий выдачу бумажных бюллетеней всем желающим и без предварительных условий. Кроме того, комиссия дала понять, что участникам СВО не полагаются послабления по службе ради участия в выборах. «На фронте вы нужнее»,— разъяснила бойцам глава ЦИКа Элла Памфилова, предложив им идти на выборы после демобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член ЦИК России Евгений Колюшин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Член ЦИК России Евгений Колюшин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как следует из решения ЦИКа о согласовании порядка электронного голосования (ЭГ) в Москве, столичным избирателям на выборах в Госдуму не понадобится заранее подавать заявление о желании голосовать бумажным бюллетенем. Это подтвердила на заседании ЦИКа и глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова: «Москва готовится к голосованию в том числе и бумажным способом. Никаких заявлений заранее подавать не надо. Там избиратели будут определяться, каким способом им выбирать». Бюллетени в столице изготовят в объеме 100% от числа избирателей, а с учетом того, что кампания проходит «не в самые спокойные времена», бумажное голосование рассматривается как один из вероятных вариантов, добавила госпожа Кириллова.

В столице с 2022 года применяются терминалы ЭГ и электронный список избирателей, которые позволяют москвичам голосовать на любом участке города. Отдать свой голос по федеральному округу и на выборах глав шести регионов смогут и гости столицы, но им нужно будет заблаговременно подать заявление о голосовании по месту пребывания. На выборах в Мосгордуму-2024 требовалось заранее уведомлять избирком о намерении голосовать бумажным бюллетенем, но на думских выборах этот опыт повторять не будут.

В новом документе говорится, что голосование с использованием бюллетеня на бумажном носителе «осуществляется в установленном законом порядке». Проголосовавшие через терминалы избиратели будут учитываться в списке принявших участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Вопросы к этой процедуре возникли только у члена ЦИКа Евгения Колюшина. Он беспокоился, что предложенный порядок оставляет избирателю слишком мало времени на то, чтобы отказаться от ЭГ: на это у него есть буквально несколько секунд после прохождения процедуры идентификации. Нужно обязать члена комиссии запрашивать согласие на осуществление ЭГ, настаивал господин Колюшин, однако коллеги его не поддержали.

ЦИК также рассмотрел жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Госдуму по одномандатным округам. Юлия Стадничук, которая шла самовыдвиженцем по столичному Бабушкинскому округу №195, «за три полных дня физически тяжелой работы» собрала в свою поддержку 16 подписей вместо требовавшихся 15 374 и сделала вывод о том, что установленный законом подписной фильтр давно не решает стоящие перед ним задачи, а лишь вводит сегрегацию кандидатов по имущественному признаку. Элла Памфилова пообещала учесть эту позицию при подготовке предложений по итогам кампании, но в удовлетворении жалобы госпоже Стадничук было отказано.

Аналогичный отказ получил участник СВО Юрий Киселев, выдвинувшийся в Макеевском округе №13 (ДНР). Из необходимых 15 154 подписей он смог собрать только 800: как объяснил сам кандидат, у него не получилось совместить сбор с выполнением боевых задач. «Поэтому просьба оказать содействие участнику СВО»,— заключил боец. Однако глава ЦИКа заверила его, что на фронте он сейчас нужнее, а реализовать себя как политика сможет после демобилизации.

«Ну представьте себе, что сейчас все ваши коллеги — сколько там, сотни тысяч? — ринутся в депутаты,— рассуждала госпожа Памфилова.— Ребята, выбрали контракт — служите!»

Хотя ситуация, видимо, требует урегулирования на законодательном уровне, добавила она: «С глубочайшим уважением относясь к вам, героически отстаивающим интересы нашей страны, думаю, нам придется все-таки упорядочивать этот процесс. Главное — чтобы здесь был порядок, потому что идет война».

По данным ЦИКа, всего в Госдуму баллотируются 186 участников СВО от 9 партий и 13 самовыдвиженцев. В выборах губернаторов участвует всего один ветеран, а еще 534 выдвинуты на выборы в законодательные органы власти регионов.

Анастасия Корня