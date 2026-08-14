В театре дали «на страже Арктики»

В четверг, 13 августа, в Архангельске стартовал первый день IV форума «Арктика — регионы». Делегатов традиционно принимали в местном театре драмы имени М. В. Ломоносова. Здесь в разное время выступали такие гастролирующие артисты, как Михаил Тарханов (Москвин) и Владимир Давыдов (Иван Горелов). При этом постоянная труппа у театра появилась лишь в 1932 году, а первым спектаклем стала постановка по пьесе Максима Горького «На дне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптурный портрет ученого Михаила Ломоносова в фойе театра драмы имени М. В. Ломоносова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Скульптурный портрет ученого Михаила Ломоносова в фойе театра драмы имени М. В. Ломоносова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С 2023-го на время проведения форума сцену театра занимают, конечно же, не актеры, а политики федерального и регионального уровней, руководители госкорпораций, промышленники и финансисты. Вместо пьес — серьезные разговоры о судьбе Арктики: реализация масштабных высокотехнологичных проектов, формирование инфраструктуры, привлечение инвестиций, обеспечение качества среды для жизни. Все это влияет, вероятно, на качество зрителей, но не на их количество, так как и партер, и амфитеатр во время проведения пленарной сессии 13 августа, по наблюдениям корреспондента «Ъ Северо-Запад», были полностью заполнены. Драматизм, к слову, тоже присутствовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран IV Форум «Арктика — регионы» в Архангельском театре драмы имени М. В.Ломоносова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ IV Форум «Арктика — регионы» в Архангельском театре драмы имени М. В.Ломоносова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В этом году темой форума стали технологии и безопасность. Они же сформировали нарратив главной пленарной сессии «Технологическое лидерство на страже Арктики», в которой приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, советник президента РФ Игорь Левитин, замминистра иностранных дел Александр Грушко, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, представитель министерства портов, судоходства и водных путей Индии Венкатесапати Шиваперумал, вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов, замгендиректора АО «ОСК» Кирилл Торопов и другие.

Приветственные письма к открытию прислали глава МИД РФ Сергей Лавров, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Задал тон дискуссии глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, присоединившийся к сессии по видеосвязи.

«Заметьте, что тема пленарного заседания сформулирована как "Технологическое лидерство на страже Арктики",— начал господин Чекунков.— И вот это слово "на страже", возможно, отражает одну из краеугольных функций Арктики — это безопасность».

Безусловно, сегодня Арктический регион, несмотря на то, что это самый холодный регион планеты, по факту один из самых напряженных и требует особых решений, особых усилий в сфере обеспечения безопасности, обозначил подходы министр.

Господин Чекунков отметил успехи страны в технологическом лидерстве и необходимость дальнейшего развития технологий добычи ресурсов для металлургии, углеводородной отрасли, возобновляемой энергетики и анонсировал готовность приступить к реализации комплексного проекта развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) в 2027 году. Он уточнил, что в ближайшие недели стратегию представят президенту Владимиру Путину, а до конца 2026-го она должна уже быть принята.

О безопасности Арктики в геополитическом контексте, как и подобает представителю МИД РФ, высказался замминистра этого ведомства Александр Грушко.

«Во-первых, если мы посмотрим на нынешнюю геополитическую обстановку, понятно, что она определяется двумя сверхтенденциями. Первое — восстановление многополярного мира. И второе — это просто повышение градуса конфликта, конфликтогенности международных отношений. Это затрагивает в том числе и морские коммуникации, логистические цепочки, саму экономику всех стран мира. И это тот геополитический контекст, в котором нам предстоит развивать наш российский Арктический регион»,— пояснил господин Грушко.

Касательно востребованности Арктики с точки зрения ресурсной базы замминистра заявил, что может с полной уверенностью говорить следующее: с одной стороны, экономика нашей страны шагает на Восток, но с другой — она шагает на Север, так как все большая часть российского ВВП генерируется именно Арктическим регионом — и эта тенденция будет только нарастать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время заседания

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время заседания

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Господин Грушко указал, что в условиях турбулентности, на фоне ситуации в Ормузском проливе, с учетом пиратства, стремления «недругов» вновь обладать рычагами воздействия на международные коммуникации значение Северного морского пути как части Трансарктического коридора многократно возрастает и становится все более значимым

«Мы сейчас обсуждали в кулуарах, что в прошлом году у нас мероприятие проходило примерно в это же время, но температура воздуха была 34 градуса,— взял слово губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.— У многих тогда не сложилось впечатление, что форум действительно арктический. Поэтому в этом году мы исправились и постарались дать немного арктической погоды». Делегатам, которых 13 августа Архангельск встретил ветром и дождем при температуре 9 градусов, шутка губернатора понравилась.

«Сегодня Арктика — это уже не только территория добычи ресурсов. Я убежден, что в ближайшие годы она должна стать территорией, где Россия будет создавать, изобретать и испытывать экономику будущего. Для этого у нас есть все»,—начал доклад глава Архангельской области.

«Северный морской путь должен стать полноценным международным транспортным маршрутом, встроенным в Трансарктический транспортный коридор. И уже недостаточно говорить, что через Арктику короче и через Арктику безопаснее. Сегодня грузовладелец хочет не просто маршрут, обозначенный на карте, — он хочет понятные сроки, стоимость, регулярность, гарантированный флот, страхование, наличие обеспечивающей все его потребности терминальной инфраструктуры и возможность отследить свой груз на всем пути следования. Именно из этого и складывается, наверное, по-настоящему конкурентоспособный транспортный коридор»,— отметил Александр Цибульский.

Он также обозначил свою абсолютную убежденность в том, что можно сколько угодно развивать порты, прогнозировать грузопоток, но без флота этот груз никуда не пойдет, а для Арктики требуется особый флот ледового класса, технологически сложный, рассчитанный на круглогодичную эксплуатацию и десятилетия работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на форуме

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на форуме

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поэтому, по словам господина Цыбульского, прежде, чем строить новые верфи и передавать гражданские заказы за рубеж, необходимо максимально использовать тот промышленный потенциал, который в России уже создан, и стоит предложить рассмотреть создание в Северодвинске распределенной верфи гражданского арктического судостроения.

Также он предложил поменять экономику инвестиций в Арктическую зону, так как крупным инвесторам сегодня одной налоговой льготы уже недостаточно. В Арктике самый дорогой ресурс — это даже не капитал, который требуется на реализацию того или иного проекта. Самый дорогой ресурс сегодня — это время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание «Технологическое лидерство на страже Арктики». Слева направо: советник президента России, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт и заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Пленарное заседание «Технологическое лидерство на страже Арктики». Слева направо: советник президента России, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт и заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, говоря о перспективах развития НАО, пояснила, что не стоит фантазировать о том, что завтра в регионе появятся какие-то конвейерные производства, нанотехнологические кластеры или центры по производству полупроводников. В России есть другие регионы, которые обладают этими компетенциями, имеют историю, традиции и существующую базу. Для НАО естественным путем является развитие нефтегазовой отрасли и наращивание объемов добычи углеводородов — соответственно увеличение объемов грузоперевозок, которые связаны с развитием инфраструктуры, отметила госпожа Гехт.

По ее словам, нужно поменять парадигму, когда молодые люди, рожденные в НАО, в нефтяном регионе, уезжают в крупные города и работают там, как правило, в сфере услуг. «Важно сказать, что можно не быть официантом в петербургском кафе, а реализовывать эпохальные проекты в НАО»,— отметила госпожа Гехт.

Затем старший вице-президент и руководитель департамента по работе с клиентами базовых отраслей ПАО «Банк ВТБ» Олег Мизерков рассказал о поддержке банком арктических проектов. На его краткий доклад отреагировал губернатор Цыбульский.

«Я посмотрел тут в телефоне. Искусственный интеллект действительно признает, что ВТБ лидирует по объему арктическим портфелем и на конец 2025 года объем финансирования составил более 400 миллиардов рублей. Но что интересно, по запросу "инвестиции ВТБ в Арктике",— продолжил губернатор,— ИИ пишет, что целесообразно спросить о готовности ВТБ финансировать строительство глубоководного порта Архангельск и модернизацию ледового флота».

В ответ Олег Мизерков пояснил, что доверился бы ИИ, если бы тот сразу выдал работоспособную финансовую модель по этим проектам. «А пока это та работа, которую только нам с вами предстоит совместно делать. Будем смотреть, будем анализировать, но без искусственного интеллекта, своими силами»,— завершил свой ответ он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр Логинов на форуме

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр Логинов на форуме

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

О развитии инфраструктуры связи в суровых условиях Арктики под окончание сессии высказался вице-президент «Ростелекома», генеральный директор холдинга «Техновейв» и компании «БУЛАТ» Андрей Логинов, отметив, что развитие Севморпути и арктических городов сегодня невозможно без цифрового суверенитета и устойчивой связи.

«Сегодня в Арктической зоне, за полярным кругом, построено уже больше 25 тысяч километров современных оптоволоконных линий связи. Из них более 2,5 тысячи километров — подводные оптоволоконных линии. И это наш осознанный выбор: делать "не потому что", а делать для того, чтобы развивался бизнес, для того, чтобы жители за полярным кругом чувствовали себя так же комфортно, как в крупных агломерациях, и в крупных городах»,— отметил господин Логинов.

Он также отметил, что технологическое лидерство в Арктике — это сегодня уже не опция, а национальная идея.

Владимир Колодчук