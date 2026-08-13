Президент России Владимир Путин совершил поездку на остров Итуруп

13 августа президент России Владимир Путин побывал на острове Итуруп и осмотрел там школу и больницу, а также познакомился с работой рыбоперерабатывающих предприятий.

Президент попробовал всякой икры и узнал, как неделю назад три часа тащили трехсоткилограммового тунца, да не вытащили. О визите главы государства рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Подробности — в материале «Рыба мечт».