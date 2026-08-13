Президент России Владимир Путин совершил поездку на остров Итуруп
13 августа президент России Владимир Путин побывал на острове Итуруп и осмотрел там школу и больницу, а также познакомился с работой рыбоперерабатывающих предприятий.
Президент попробовал всякой икры и узнал, как неделю назад три часа тащили трехсоткилограммового тунца, да не вытащили. О визите главы государства рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.
Подробности — в материале «Рыба мечт».
Визит президента России Владимира Путина на курильский остров Итуруп вызвал раздражение и протест Японии, поскольку Токио считает эти территории своими «Северными территориями» и исторически и юридически неотъемлемыми от Японии. Япония претендует на четыре острова, включая Итуруп, но Россия считает, что суверенитет над этими островами закреплен за ней и не подлежит оспариванию. Ранее, в январе 2024 года, Токио призывал Москву отказаться от поездки.
Поездка Владимира Путина на Итуруп 13 августа состоялась после его участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, которые прошли 12 августа. Президент наблюдал за учениями с гвардейского ракетного крейсера «Варяг». После учений он провел совещание по безопасности восточных границ страны.