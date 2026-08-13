Задержанная в Севастополе женщина призналась в убийстве моряка-подводника

Ранним утром 13 августа мощный взрыв прогремел в сквере на Столетовском проспекте Севастополя. Спрятанная в урну бомба, эквивалентная по мощности 500 г тротила, сработала, когда мимо проходил заместитель командира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ Роберт Шагеев. По горячим следам недалеко от места происшествия задержали 32-летнюю жительницу Сочи Маргариту Реутт. При досмотре у нее нашли пульт, с помощью которого, очевидно (необходимо провести соответствующую экспертизу), приводилось в действие СВУ. Задержанную доставили на допрос в УФСБ по Крыму, где она, признавшись в нападении, сообщила, что куратор, связанный с украинскими спецслужбами, обещал перевести ей на криптокошелек крупную сумму, а затем обеспечить документами, чтобы она могла уехать за границу. По словам чекистов, фигурантка нисколько не сожалела и не раскаивалась.

Подробнее о деле читайте в материале «Туристка-террористка».