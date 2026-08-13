Уровень воды в Туре в Тюмени за сутки опустился сразу на 10 см

В Тюмени за минувшие сутки уровень воды в Туре снизился сразу на 10 см и составил 843 см, что на 7 см ниже критического уровня, следует из информации из бота «Паводок. Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

В Ярковском округе уровень воды в Туре также снизился на 1 см и находится ниже опасной отметки, однако на Тоболе он вырос на 7 см — до критического значения в 950 см остается 17 см. Вода продолжает убывать в Богандинском на Пышме и в Нижней Тавде на реке Тавда. На этих гидропостах уровень воды ниже отметки опасного явления.

Как отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, порог опасного явления Тура в Тюмени преодолела 26 июля и 17 дней была выше этой границы. Пик паводка пришелся на 2 августа, после вода начала отступать. Уровень воды опустился ниже отметки опасного явления накануне.

Однако зона ЧС в Тюменской области из-за паводка была вновь расширена: в обновленный список вошли дома на нескольких улицах в Тюмени, а также объекты в деревнях, селах, поселках и садовых товариществах. «Несмотря на то что уровень воды в Туре опустился ниже отметки опасного явления, воды еще много. Режим чрезвычайной ситуации позволяет нам более оперативно принимать решения для борьбы с паводком. Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 15 675 руб.»,— сказал Александр Моор.

Ирина Пичурина