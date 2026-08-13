Мировой рынок венчурных инвестиций по итогам полугодия вырос в 2,2 раза

За первую половину 2026 года объем венчурного финансирования стартапов в мире составил $560,4 млрд — это в 2,2 раза больше, чем за такой же период 2025-го. Более того, это выше и годовых показателей в период 2022–2025 годов.

Из отчета Venture Pulse от KPMG Private Enterprise следует, что отдельно во втором квартале этого года объем финансирования составил $227,4 млрд, сократившись на 31,7% по сравнению с первым кварталом ($332,9 млрд). Уменьшилось и число сделок — с 10,3 тыс. в первом квартале до 8,5 тыс. во втором (минус 17,5%).

Самая высокая доля венчурных инвестиций во втором квартале пришлась на США — $144,9 млрд при 3,6 тыс. сделок. В странах Азии общий показатель составил $50,8 млрд (на Китай пришлось $35,1 млрд), вложенных в 2,7 тыс. сделок. Объем финансирования стартапов в Европе составил $25,6 млрд (1,6 тыс. сделок).

Как поясняют в KPMG, основные ставки венчурные инвесторы в 2026 году делают на компании, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта. Так, крупнейшие сделки по привлечению финансов во втором квартале заключили американские Anthropic ($65 млрд) и Project Prometheus ($12 млрд), а также китайская DeepSeek ($7,4 млрд). Добавим, что, по данным американской аналитической компании Pitchbook, ИИ-стартапы привлекли за первое полугодие $407 млрд, что значительно превысило результат за весь 2025 год ($264,1 млрд). При этом более половины этой суммы (около $217 млрд) пришлось только на две организации — OpenAI и Anthropic.

Кроме ИИ, интерес венчурных инвесторов на фоне выросшей геополитической напряженности вызывают компании из сферы оборонных технологий. В частности, во втором квартале 2026-го американская Anduril Industries (занимается автономными системами вооружения) привлекла $5 млрд, а финская ICEYE (специализируется на космической разведке) — $1,2 млрд.

В России на фоне такого бурного роста финансирование стартапов, напротив, сокращается. В первом полугодии, согласно отчету, подготовленному Московским венчурным фондом при поддержке Московского инновационного кластера, объем рынка в годовом выражении снизился почти на 48%, до 4,6 млрд руб. при уменьшении числа сделок на 45%, до 54 единиц.

Подробнее — в материале «Деньги в поисках интеллекта».