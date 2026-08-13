Деньги в поисках интеллекта

Мировые венчурные инвестиции за первую половину 2026 года составили $560,3 млрд — это больше, чем привлекалось за все 12 месяцев в течение последних четырех лет, следует из отчета консалтинговой компании KPMG Private Enterprise. В России на фоне такого бурного роста финансирование стартапов, напротив, сокращается — согласно отчету Московского венчурного фонда, объем таких инвестиций за шесть месяцев сократился на 48% в годовом выражении, до 4,6 млрд руб. При этом как на мировом, так и на российском рынке более всего инвесторов интересуют проекты в сфере искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За первую половину 2026 года объем венчурного финансирования стартапов в мире составил $560,4 млрд — это в 2,2 раза больше, чем за такой же период 2025-го. Более того, это выше и годовых показателей в период 2022–2025 годов.

Из отчета Venture Pulse от KPMG Private Enterprise следует, что отдельно во втором квартале этого года объем финансирования составил $227,4 млрд, сократившись на 31,7% по сравнению с первым кварталом ($332,9 млрд). Уменьшилось и число сделок — с 10,3 тыс. в первом квартале до 8,5 тыс. во втором (минус 17,5%).

Самая высокая доля венчурных инвестиций во втором квартале пришлась на США — $144,9 млрд при 3,6 тыс. сделок. В странах Азии общий показатель составил $50,8 млрд (на Китай пришлось $35,1 млрд), вложенных в 2,7 тыс. сделок. Объем финансирования стартапов в Европе составил $25,6 млрд (1,6 тыс. сделок).

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Как поясняют в KPMG, основные ставки венчурные инвесторы в 2026 году делают на компании, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта. Так, крупнейшие сделки по привлечению финансов во втором квартале заключили американские Anthropic ($65 млрд) и Project Prometheus ($12 млрд), а также китайская DeepSeek ($7,4 млрд).

Добавим, что, по данным американской аналитической компании Pitchbook, ИИ-стартапы привлекли за первое полугодие $407 млрд, что значительно превысило результат за весь 2025 год ($264,1 млрд). При этом более половины этой суммы (около $217 млрд) пришлось только на две организации — OpenAI и Anthropic.

Кроме ИИ, интерес венчурных инвесторов на фоне выросшей геополитической напряженности вызывают компании из сферы оборонных технологий. В частности, во втором квартале 2026-го американская Anduril Industries (занимается автономными системами вооружения) привлекла $5 млрд, а финская ICEYE (специализируется на космической разведке) — $1,2 млрд.

В России на фоне такого бурного роста финансирование стартапов, напротив, сокращается. В первом полугодии, согласно отчету, подготовленному Московским венчурным фондом при поддержке Московского инновационного кластера, объем рынка в годовом выражении снизился почти на 48%, до 4,6 млрд руб. при уменьшении числа сделок на 45%, до 54 единиц. Отмечается, что инвесторы все чаще выбирают «сдержанную стратегию и избирательный подход» — сделок становится меньше, но «средний чек» растет. Так, 60% вложений в этот период пришлось на пять сделок. Самая крупная — вложения в компанию «Архитех ИИ» (почти 1,1 млрд руб.). Как и в мире, в России тема искусственного интеллекта остается наиболее востребованной у инвесторов.

Согласно этому отчету, в первом полугодии на российском венчурном рынке работали 33 инвестора (на треть меньше, чем годом ранее). «Состав участников рынка продолжает сужаться: высокая стоимость капитала и повышенная неопределенность ограничивают возможности для новых вложений»,— отмечают эксперты. Доля частных фондов в общем объеме рынка увеличилась с 57% до 67% (до 3,1 млрд руб.), а «бизнес-ангелов» (частные инвесторы, готовые вкладывать в стартапы небольшие суммы на ранних стадиях), напротив, сократилась — с 26% до 16% (0,74 млрд руб.). Удельный вес других типов игроков рынка практически не изменился: на корпоративных инвесторов пришлось 9% вложений (0,4 млрд руб.), на государственные фонды — 8% (0,37 млрд руб.). При этом все чаще участники прибегают к модели совместного финансирования, что позволяет объединять экспертизу и распределять риски.

Венера Петрова