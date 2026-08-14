Малому бизнесу одолжили через большой

Клиентская база факторинговых компаний по итогам первого полугодия сократилась на 5%. И хотя второй квартал оказался удачнее первого и принес участникам рынка на 13% больше активных клиентов, заметного роста по итогам года эксперты не ждут. При этом факторы зачастую сокращают работу с малым и средним бизнесом (МСБ) или финансируют МСБ по агентской схеме, через крупного клиента, например, маркетплейс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2026 года 15,78 тыс. клиентов получали в факторинговых компаниях финансирование под залог краткосрочной задолженности. Таким образом, клиентская база рынка снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из обзора Ассоциации факторинговых компаний (АФК) (с ним ознакомился “Ъ”). Вместе с тем во втором квартале текущего года число активных клиентов выросло по сравнению с первым на 13%. При этом количество новых клиентов в отчетном периоде выросло на 8%. В ассоциации это связывают с активной ротацией клиентской базы.

Основной вклад в столь разнонаправленную динамику «внес сегмент МСП, формирующий три четверти клиентской базы рынка, и изменение риск-менеджмента отдельных факторов», отмечает исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. С начала года выросла налоговая нагрузка на малый и микробизнес, снизились пороги упрощенной схемы налогообложения, не возобновилась финансовая господдержка. «Все это ухудшило финансовое положение субъектов МСП и, как следствие, снизило для них доступность прямого факторинга»,— поясняет эксперт.

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С точки зрения риск-менеджмента факторам сегодня ближе работа в сегменте «малое при большом» — финансирование субъектов МСП по схеме агентского факторинга в лимите крупного покупателя (заказчика), с которым и заключен договор как с клиентом, продолжает господин Шевченко. Это позволяет портфелю расти быстрее количества клиентов. Именно такой подход с конца июля применяет «СберФакторинг», который заключил агентское соглашение с ООО «Интернет Решения» (операционное юрлицо маркетплейса Ozon). Теперь селлеры получают платежи не от Ozon, а от «СберФакторинга», сообщила компания в своем Telegram-канале. «Как отдельные ИП или селлеры бы не прошли по риск-профилю такого игрока, как "СберФакторинг", но в случае агентского соглашения с "Интернет Решениями" оцениваются риски на этого крупного игрока»,— отмечает один из собеседников “Ъ” на рынке факторинга. В первом полугодии Альфа-банк также уделял особое внимание развитию сегмента МСП, «финансово поддерживая предпринимателей, работающих с торговыми сетями, маркетплейсами и нефтяными компаниями», отметил управляющий директор по факторингу Павел Шишов.

Факторинговые компании, которые наращивают базу, «могут эффективно работать с массовым сегментом за счет технологий», отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

При этом давление на доходы факторов из-за снижения ставок «может их заставить обращать внимание на более маржинальный, но и более рискованный сегмент МСБ», указывает он. Участники рынка также говорят о качественной трансформации. По словам гендиректора «ВТБ Факторинга» Константина Савельева, в настоящее время «факторинговые компании в целом смещают фокус с экстенсивного роста клиентской базы на углубление работы с качеством портфеля и устойчивостью клиентов».

Несмотря на восстановление клиентской базы во втором квартале, существенного ее увеличения в текущем году эксперты не ждут. Драйверами будут выступать смягчение монетарной политики, которое «стимулирует спрос МСБ на оборотные средства», развитие цифровых каналов и продуктов «одной сделки», а также расширение сегмента маркетплейсов и селлеров, перечисляет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его оценке, если ЦБ ускорит снижение ставки, то оживление можно будет увидеть к концу третьего квартала, при этом «прирост клиентов факторов может составить 5–10%». Вместе с тем тормозить динамику «будут кредитное качество портфелей, ужесточение риск-политик после нескольких громких дефолтов последних кварталов и общая стагнация внутреннего спроса», констатирует эксперт.

Ксения Дементьева