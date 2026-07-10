Факторы поменялись местами

Во втором квартале совокупный портфель факторов увеличился на 7%, а число активных клиентов — на 12%. При этом в топ-10 произошли перестановки — «ВТБ Факторинг» и «РСХБ Факторинг» — сократили портфели, что стоило им мест в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний. Они покинули пятерку крупнейших, а их места заняли «Совкомбанк Факторинг» и факторинговое направление Т-Банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) подвела предварительные итоги рынка факторинга за первое полугодие текущего года. Факторинговый портфель к 1 июля вырос до 2,791 трлн руб., что на 16% больше, чем годом ранее. За второй квартал портфель рынка вырос на 7%. Число активных клиентов в первом полугодии составило 15,626 тыс. компаний, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Во втором квартале клиентская база рынка увеличилась на 12%.

При этом в топ-10 компаний произошли заметные перестановки. «Совкомбанк Факторинг» за квартал поднялся с седьмого на четвертое место, увеличив портфель за квартал на 75 млрд руб., до 201,75 млрд руб. «Драйверы — синергия с корпоративным блоком и CIB Совкомбанка, сильная управленческая команда, внедрение ИИ-решений в операционные процессы, продажи и риск-менеджмент»,— прокомментировал главный исполнительный директор компании Сергей Селезнев.

«ВТБ Факторинг», занимавший ранее четвертую строчку, опустился на восьмую, его портфель за апрель—май сократился на 46,84 млрд руб., до 140,56 млрд руб. «Во втором квартале 2026 года рост российского рынка факторинга стал более сдержанными из-за высокой стоимости денег и осторожности бизнеса,— отметил гендиректор "ВТБ Факторинга" Константин Савельев.— Факторы сейчас более внимательны к финансовой устойчивости клиента, концентрации портфеля и отраслевым рискам».

Сокращение портфеля показал и крупнейший игрок «СберФакторинг» — на 82,5 млрд руб., до 815 млрд руб., но лидерство при этом компания не утратила. «Локальные ежемесячные или квартальные отклонения считать таковыми не совсем корректно,— отметил гендиректор "СберФакторинга" Денис Максименко.— Второе полугодие — традиционно очень активная фаза, и мы ожидаем естественного роста рынка». На текущий момент, по его словам, сдерживающими факторами остаются, во-первых, высокая ключевая ставка, во-вторых, ограничения, связанные с определенными отраслями, которые чувствуют себя хуже, чем остальные.

В топ-5 игроков смогло войти факторинговое направление Т-Банка (ROWI + РБФ), показавшее рост портфеля за квартал на 41,82 млрд руб., до 170,42 млрд руб. «Мы активно развиваемся как в массовом, так и в корпоративном сегменте. Ранее сложившиеся конкурентные преимущества бизнеса, такие как технологичная IT-платформа и опытная команда, были дополнены синергией с банковской инфраструктурой Т: дополнительными продажами и коммуникацией с клиентами через сеть банка, а также отлаженными контактами с крупными отраслевыми игроками»,— прокомментировал сооснователь финтех-платформы ROWI и руководитель направления факторинга в экосистеме «Т-Бизнеса» Виктор Вернов. Ранее эту строку занимал «РСХБ Факторинг», который показал незначительное сокращение портфеля и опустился на шестое место.

Преимущество рынка факторинга сегодня в том, что крупные клиенты не просто имеют доступ к финансированию, но и могут выбирать среди участников рынка из топ-10, говорит исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. «В результате финансовый леверидж для клиента не снижается, а спрос на факторинг распределяется по рынку более равномерно,— отмечает он.». На 1 июля 2023 года портфели свыше 100 млрд руб. были у первой пятерки факторов, на 1 июля этого года — уже у девяти, продолжает господин Шевченко. «Продолжится консолидация рынка, давление на маржу будет выталкивать с рынка слабых участников,— ожидает заместитель гендиректора аудиторской компании РБ Денис Тарадов.— Ключевыми рисками будут замедление экономического роста, снижение маржинальности и рост конкуренции со стороны банков, расширяющих факторинговые продукты».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов