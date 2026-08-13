Всемирный совет по автоспорту разрешил россиянам выступать с флагом и гимном

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) снял запрет на выступления пилотов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под своими флагами и гимнами. Об этом сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

В заявлении отмечается, что WMSC решил пересмотреть чрезвычайные меры FIA «после консультаций». Теперь на российских и белорусских спортсменов, национальные команды, отдельных участников и официальных лиц не распространяются ограничения на «демонстрацию национальной символики, цветов, флагов и исполнения гимнов». До этого спортсмены были обязаны подписывать обязательства о соблюдении нейтралитета.

Российская автомобильная федерация (РАФ) отметила, что соответствующее решение было принято единогласно на всемирном совете FIA по автоспорту. «За этим решением стоит огромная дипломатическая работа РАФ. Мы всегда сохраняли профессиональный диалог с коллегами из FIA, твердо отстаивая интересы нашей страны», — приводит пресс-служба РАФ слова ее президента Бориса Ротенберга.

Ограничения в отношении российских спортсменов действовали с марта 2022 года. Тогда же в России и Беларуси в ответ запретили проводить мероприятия FIA. Это ограничение до сих пор в силе, отметили в организации.