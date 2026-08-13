Суд заочно арестовал комика Долгополова по делу о реабилитации нацизма

Таганский суд Москвы заочно арестовал стендап-комика Александра Долгополова на два месяца по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Срок ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания на территории России. Уголовное преследование инициировала прокуратура Москвы. Поводом стало видео с выступления Александра Долгополова за рубежом. В ведомстве считают, что комик оскорбил память защитников отечества, унизил честь и достоинство ветеранов и приуменьшил значение победы в Великой Отечественной войне.

Комика объявили в розыск, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — штраф до 5 млн руб. либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Александр Долгополов участвовал в проекте московского Stand-Up Club #1. Он уехал из России в начале 2020 года — после того, как МВД начало проверку об оскорблении чувств верующих в его выступлениях. Сейчас проживает в Германии.