Суд заочно арестовал комика Долгополова по делу о реабилитации нацизма
Таганский суд Москвы заочно арестовал стендап-комика Александра Долгополова на два месяца по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Срок ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания на территории России. Уголовное преследование инициировала прокуратура Москвы. Поводом стало видео с выступления Александра Долгополова за рубежом. В ведомстве считают, что комик оскорбил память защитников отечества, унизил честь и достоинство ветеранов и приуменьшил значение победы в Великой Отечественной войне.
Комика объявили в розыск, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — штраф до 5 млн руб. либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Александр Долгополов участвовал в проекте московского Stand-Up Club #1. Он уехал из России в начале 2020 года — после того, как МВД начало проверку об оскорблении чувств верующих в его выступлениях. Сейчас проживает в Германии.
Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении стендап-комика Александра Долгополова было возбуждено 14 мая 2026 года по инициативе прокуратуры Москвы.
В марте 2026 года в Московском городском суде рассматривалось уголовное дело об оправдании нацизма в отношении блогера Арсена Маркаряна. Ему вменяли два эпизода реабилитации нацизма, при этом Маркарян полностью признал вину, раскаялся и заключил сделку со следствием. По версии следствия, блогер оскорбил память защитников Отечества в видео под названием «Армен Маркарян про самопожертвование» и публично одобрил преступления, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, выразив поддержку деятельности Адольфа Гитлера в своем Telegram-канале.