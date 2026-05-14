Прокуратура потребовала уголовного дела против комика Долгополова

В отношении стендап-комика Александра Долгополова могут возбудить уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Надзорное ведомство выступило инициатором преследования артиста по УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Долгополов

Фото: Социальные сети Александра Долгополова Александр Долгополов

Фото: Социальные сети Александра Долгополова

Дело связано с записью одного из выступлений комика. Согласно материалам проверки, во время него господин Долгополов сделал заявление, оскорбившее память защитников Отечества, унижающее честь и достоинство ветеранов, а также приуменьшающее значение победы в Великой Отечественной войне. Результаты проверки направили в СКР; по вменяемой статье (ст. 354.1 УК) комику грозит до пяти лет колонии.

Александр Долгополов ранее участвовал в проекте московского Stand-Up Club #1. В начале 2020 года он уехал из России после появления жалоб на оскорбление чувств верующих в одном из его выступлений. Сейчас комик живет в Германии.

Никита Черненко