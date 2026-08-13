Минсельхоз РФ назвал условия для снятия ограничений с импорта товаров из Армении
Ввозимые из Армении товары должны соответствовать ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а поставщики соблюдать нормы по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Это станет условием для возобновления импорта товаров, на которые действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России.
«Обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования является важнейшим условием возобновления импорта товаров, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения», — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи главы Минсельхоза России Оксаны Лут и министра экономики Армении Геворга Папояна.
Отношения России и Армении обострились весной из-за стремления Еревана к евроинтеграции. На этом фоне Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз из республики цветов, сухофруктов, свежих томатов и огурцов, перца, нескольких видов ягод и фруктов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что даже при снятии ограничений страна продолжит искать новые рынки сбыта.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 1 июня 2026 года обсудили итоги Высшего Евразийского экономического совета, при этом Россельхознадзор в тот же день потребовал приостановить поставки рыбы из Армении со 2 июня. 9 июля 2026 года Никол Пашинян прокомментировал встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным, заявив, что сторонам удалось договориться по поводу ограничений на импорт армянских товаров в Россию.
Власти России называют меры временными и связывают их с фитосанитарными нормами, а МИД России 4 июня 2026 года заявил, что ограничения вызваны необходимостью соблюдения фитосанитарных правил ввоза определенной продукции в Россию. В то же время, Никол Пашинян 2 июня 2026 года назвал запрет на ввоз армянских продуктов политизированным и подчеркнул, что экспортные ограничения парализуют ЕАЭС.