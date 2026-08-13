Минсельхоз РФ назвал условия для снятия ограничений с импорта товаров из Армении

Ввозимые из Армении товары должны соответствовать ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а поставщики соблюдать нормы по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Это станет условием для возобновления импорта товаров, на которые действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России.

«Обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования является важнейшим условием возобновления импорта товаров, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения», — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи главы Минсельхоза России Оксаны Лут и министра экономики Армении Геворга Папояна.

Отношения России и Армении обострились весной из-за стремления Еревана к евроинтеграции. На этом фоне Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз из республики цветов, сухофруктов, свежих томатов и огурцов, перца, нескольких видов ягод и фруктов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что даже при снятии ограничений страна продолжит искать новые рынки сбыта.