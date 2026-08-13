В Оренбургской области после топливных ограничений работают 80% АЗС

По состоянию на четверг в Оренбуржье работают 80% из 287 действующих автозаправок. Приоритет при поставках топлива сохраняется за спецтранспортом и экстренными службами. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Лично слежу, какая ситуация сегодня на АЗС региона. Не везде она простая, но регулируемая. Волонтеры и сотрудники ГАИ помогают водителям, распределяют потоки машин на АЗС, а также продолжают информировать граждан о новых правилах по отпуску топлива»,— написал губернатор.

Ранее Орск неоднократно атаковали вражеские беспилотники. В итоге работа местного завода была полностью парализована. Утром 13 августа на территории города для отражения атаки БПЛА были задействованы крупнокалиберные пулеметы, Ленинский и Октябрьский районы были усилены мобильными огневыми группами.

По словам Евгения Солнцева, беспилотники были оснащены взрывными устройствами с множеством осколочных элементов. Ранее, 11 августа, над Оренбуржьем было сбито 11 БПЛА. С 12 августа в регионе начали действовать ограничения на выдачу топлива.

Яна Вежлева