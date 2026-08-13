В Оренбуржье задействовали крупнокалиберные пулеметы для защиты предприятий от БПЛА

Вражеские беспилотники предприняли повторную атаку на Орск. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Работает ПВО. Кроме того, Ленинский и Октябрьский районы города усилены мобильными огневыми группами. Задействованы крупнокалиберные пулеметы»,— говорится в сообщении.

Глава региона предупредил, что вражеские беспилотники оснащены взрывными устройствами с множеством осколочных элементов.

Губернатор также напомнил о запрете съемки и публикации фото- и видеоматериалов, связанных с БПЛА и промышленными объектами, подчеркнув, что такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в преступлении.

«Прошу не приближаться к промышленным объектам и по возможности укрыться в помещении. Это опасно для жизни!»,— написал Евгений Солнцев.

На территории Оренбургской области действует режим беспилотной опасности с 06:57. Аэропорты Оренбурга и Орска не принимают и не отправляют самолеты.

Во вторник, 11 августа, над территорией Оренбургской области было сбито 11 БПЛА. В результате падения обломков одного из беспилотников загорелось промышленное предприятие. Никто не погиб и не пострадал, но на следующий день в регионе ввели ограничения на отпуск топлива: теперь его можно получить по схеме «чет-нечет». АИ92, АИ95 можно приобрести не менее 15 л и не более 30 л в одни руки, дизтопливо — до 60 л в черте населенных пунктов и до 200 л на станциях, которые расположены на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах области.

Яна Вежлева