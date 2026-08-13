Атаки БПЛА полностью парализовали работу завода в Орске
В результате атаки вражеских беспилотников повреждена инфраструктура завода в Орске. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Фото: Сергей Бровко / Коммерсантъ
«Поражающие элементы задели инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев»,— говорится в сообщении.
По словам Евгения Солнцева, «завод полностью остановлен», и власти готовятся «к самому худшему сценарию». Потребуется завозное топливо. В настоящее время в регионе перенастраивается логистика.
Ранее завод в Орске подвергся атакам БПЛА. В связи с этим Ленинский и Октябрьский районы Орска усилили мобильными огневыми группами. При этом были «задействованы крупнокалиберные пулеметы», отметил Евгений Солнцев.