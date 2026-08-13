Всемирный совет по автоспорту допустил россиян до соревнований с флагом и гимном

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение 2026 года ряд международных спортивных федераций постепенно снимал ограничения с российских спортсменов. Так, в июне Международная федерация фехтования допустила взрослые сборные России к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге. В том же месяце Международный союз велосипедистов разрешил российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе, а белорусским велосипедистам — с флагом и гимном.

В июле Всемирная федерация армрестлинга допустила российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном, восстановив членство Федерации армрестлинга России. Также Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) призвала не ограничивать в правах российских и белорусских спортсменов, допустив исключения только в случае ограничений со стороны организаторов турнира. Однако Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что позднее определит условия допуска россиян и белорусов в сезоне-2026/27.