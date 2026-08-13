Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян

Президиум Всемирной федерации танцевального спорта отменил все ранее введенные ограничения для российских спортсменов на соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

«Лица, имеющие российские паспорта или спортивное гражданство, будут участвовать в мероприятиях WDSF в соответствии с общими нормативными положениями, применимыми ко всем участникам», — сообщили в организации.

В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов, в том числе в командных дисциплинах.