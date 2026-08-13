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Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян

Президиум Всемирной федерации танцевального спорта отменил все ранее введенные ограничения для российских спортсменов на соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

«Лица, имеющие российские паспорта или спортивное гражданство, будут участвовать в мероприятиях WDSF в соответствии с общими нормативными положениями, применимыми ко всем участникам», — сообщили в организации.

В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов, в том числе в командных дисциплинах.

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