Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян
Президиум Всемирной федерации танцевального спорта отменил все ранее введенные ограничения для российских спортсменов на соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ
«Лица, имеющие российские паспорта или спортивное гражданство, будут участвовать в мероприятиях WDSF в соответствии с общими нормативными положениями, применимыми ко всем участникам», — сообщили в организации.
В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов, в том числе в командных дисциплинах.