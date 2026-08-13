В Липецкой области подорожали все марки бензина и дизельное топливо

За неделю с 3 по 9 августа на АЗС в Липецкой области прибавили в цене все марки бензина и дизельное топливо, сообщает Липецкстат. Средняя стоимость литра бензина выросла на 0,29% и составила к 10 августа 74,9 руб., тогда как на предыдущей неделе фиксировали снижение цены на 4,34%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Марка АИ-92 на липецких заправках за прошлую неделю подорожала на 0,3% — до 71,16 руб. за литр.

Бензин АИ-95 прибавил 0,28%. Его средняя стоимость составила 77,67 руб. за литр.

Марки АИ-98 и выше стали дороже на 0,2%. Цена на них достигла 97,91 руб.

Сильнее всего подорожал дизель — на 0,95%. К 10 августа стоимость литра топлива достигла на АЗС 82,49 руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», с четверга, 13 августа, на АЗС сетей «Газпром», «Лукойл», Teboil и «Роснефть» в Липецкой области вновь начала действовать схема отпуска топлива «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры номера автомобиля. Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что эта мера — временная, а ее задача — «упорядочить очереди». На АЗС названных сетей также введен лимит — не более 30 литров бензина на один автомобиль. Дизельное топливо отпускают без ограничений.

Ранее, 11 августа, господин Артамонов заявил, что в течение «одной-двух недель» положительных изменений на топливном рынке ожидать не стоит. При этом он также отметил, что в текущих условиях введение системы «чет-нечет» не повлияет на ситуацию.

Денис Данилов