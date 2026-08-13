Людей эвакуировали с КПП на границе Грузии и России из-за подъема воды в реке

На территории грузинского КПП «Дарьяли» на границе с Россией провели эвакуацию. Причиной стало повышение уровня воды в реке Терек, следует из заявления МВД Грузии.

«Уведомление поступило от установленной в Девдораки системы раннего предупреждения, которая фиксирует изменения уровня воды в русле реки, — пояснили в ведомстве. — В соответствии с протоколом, граждане, находившиеся на пограничном пункте пропуска "Дарьяли", а также сотрудники... были эвакуированы в безопасное место».

Также было закрыто движение для всех видов транспортных средств вблизи села Гвелети, расположенного на подъезде к КПП.

Ранее сегодня «Росгранстрой» сообщил о приостановке работы КПП «Верхний Ларс», расположенного с российской стороны госграницы с Грузией.