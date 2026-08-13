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Людей эвакуировали с КПП на границе Грузии и России из-за подъема воды в реке

На территории грузинского КПП «Дарьяли» на границе с Россией провели эвакуацию. Причиной стало повышение уровня воды в реке Терек, следует из заявления МВД Грузии.

«Уведомление поступило от установленной в Девдораки системы раннего предупреждения, которая фиксирует изменения уровня воды в русле реки, — пояснили в ведомстве. — В соответствии с протоколом, граждане, находившиеся на пограничном пункте пропуска "Дарьяли", а также сотрудники... были эвакуированы в безопасное место».

Также было закрыто движение для всех видов транспортных средств вблизи села Гвелети, расположенного на подъезде к КПП.

Ранее сегодня «Росгранстрой» сообщил о приостановке работы КПП «Верхний Ларс», расположенного с российской стороны госграницы с Грузией.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Приостановка движения через КПП «Верхний Ларс» 13 августа 2026 года произошла из-за невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта, в том числе по рекомендации пограничной полиции Грузии. Военно-Грузинская дорога, проходящая через этот пункт, является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Ранее, 10 апреля 2026 года, движение через «Верхний Ларс» также приостанавливалось для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. В декабре 2025 года на участке Военно-Грузинской дороги Владикавказ — Ларс уже было ограничено движение большегрузного транспорта по тем же причинам и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

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