Движение через КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией приостановили
Движение транспорта через КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии временно остановили. Об этом сообщает ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» («Росгранстрой») в Telegram-канале.
Водителей попросили учитывать, что Военно-Грузинская дорога закрыта для движения любого транспорта. О причинах приостановки работы пункта «Росгранстрой» не сообщает.
Военно-Грузинская дорога соединяет РФ и Грузию через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» — единственный на сухопутной границе двух стран. Этот же наземный маршрут связывает Россию с Арменией.
Движение через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе регулярно приостанавливается из-за ухудшения погодных условий, в том числе сильных снегопадов, особенно на территории Грузии. Например, 10 апреля 2026 года Федеральная таможенная служба России сообщала о приостановке движения для всех видов транспорта по той же причине.
КПП «Верхний Ларс» является единственным сухопутным пунктом, который легально связывает Россию с Грузией, а также маршрутом между Россией и Арменией. Из-за этого на пропускном пункте часто образуются крупные очереди из транспорта: так, 24 февраля 2026 года около 2 тысяч грузовиков скопились в очереди на проезд, а в декабре 2025 года сообщалось о более чем 2 тысячах фур, ожидающих проезда. Власти ранее вводили электронную очередь для упорядочивания потоков движения и ускорения прохождения границы, которая была запущена 1 октября 2025 года.