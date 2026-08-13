Движение через КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией приостановили

Движение транспорта через КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии временно остановили. Об этом сообщает ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» («Росгранстрой») в Telegram-канале.

Водителей попросили учитывать, что Военно-Грузинская дорога закрыта для движения любого транспорта. О причинах приостановки работы пункта «Росгранстрой» не сообщает.

Военно-Грузинская дорога соединяет РФ и Грузию через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» — единственный на сухопутной границе двух стран. Этот же наземный маршрут связывает Россию с Арменией.