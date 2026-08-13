Посол США в Израиле назвал израильских поселенцев «террористами»

Американский посол в Иерусалиме Майк Хаккаби выступил с редким осуждением «терроризма израильских поселенцев», которые несколько дней осаждают палестинскую деревню на Западном берегу. Кроме того, в посте в X по его словам, именно по просьбе США израильская полиция и армия провели операцию против «террористов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол США в Израиле Майк Хаккаби

Фото: US Embassy Посол США в Израиле Майк Хаккаби

Фото: US Embassy

Отвечая на критику невмешательства США в ситуацию и призывы изменить эту позицию, господин Хаккаби написал: «Очередная ложь (о невмешательстве.— “Ъ”). Посольство США ОЧЕНЬ участвует (в разрешении ситуации.— “Ъ”). По нашей просьбе ЦАХАЛ и израильская полиция отправлены для того, чтобы заставить израильских террористов прекратить это». Он назвал действия «тех, кто принимает участие в этих актах терроризма… отвратительными».

Осада деревни Кусра израильскими поселенцами продолжается с прошлой недели. Вчера, как сообщал “Ъ”, для вытеснения израильтян к деревне были направлены силы ЦАХАЛа. В ответ поселенцы применили против военных слезоточивый газ, и те отступили. Теперь армия обороны Израиля собирается направить туда дополнительные подразделения.

В июне ООН опубликовала данные о рекордном росте насилия со стороны поселенцев на Западном берегу. С начала 2026 года до 24 июля там погибло 76 палестинцев и один израильтянин.

Андрей Келекеев