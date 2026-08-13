На Западном берегу произошло столкновение ЦАХАЛа с израильскими поселенцами

12 августа на окраине палестинской деревни Кусра на Западном берегу реки Иордан произошло столкновение военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с израильскими поселенцами, пишет Reuters. По данным агентства, на прошлой неделе поселенцы устроили форпост рядом с палестинскими домами. Когда военнослужащие ЦАХАЛа попыталась вытеснить их оттуда, поселенцы применили против военных слезоточивый газ. В итоге военным пришлось покинуть этот район, а лагерь поселенцев остался на месте.

Как пишет Reuters, столкновение произошло в условиях растущего числа захватов территории на Западном берегу поселенцами, которые часто устраивают подобные форпосты. Критики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху требуют, чтобы ЦАХАЛ предотвращал такие захваты со стороны поселенцев. В июле ООН опубликовала данные о рекордном росте насилия со стороны поселенцев на Западном берегу. С начала 2026 года до 24 июля там погибло 76 палестинцев и один израильтянин.

После инцидента 12 августа ЦАХАЛ выпустил заявление, в котором назвал форпост рядом с Кусрой «незаконной, возмутительной и недопустимой деятельностью, которая вредит жителям этих районов и нарушает их повседневную жизнь». Теперь армия Израиля собирается направить туда дополнительные подразделения.

Яна Рождественская