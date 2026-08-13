Развожаев: погибших в Севастополе пиротехников МЧС наградят посмертно

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива губернатора Михаила Развожаева о посмертном награждении пятерых человек орденом Мужества связана с их гибелью при разминировании боеприпаса ВСУ, обнаруженного после атаки на энергетическую инфраструктуру Севастополя 13 августа 2026 года, что привело к обесточиванию города. Погибшие пиротехники специализированного отряда МЧС ранее обезвредили тысячи снарядов и минных полей, относящихся к временам Великой Отечественной войны и СВО, а двое из них имели звание заслуженных спасателей Севастополя и были кавалерами наград. Правительство Севастополя и МЧС пообещали оказать семьям погибших необходимую помощь и поддержку.

Ранее, 11 сентября 2025 года, орденами Мужества посмертно были награждены севастопольские пиротехники МЧС Сергей Иванов и Решат Медиев, которые погибли при разминировании в Курской области. Эти специалисты также участвовали в уничтожении тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Севастополе. Вручение наград родным погибших тогда курировал директор Департамента кадровой политики МЧС России, генерал-майор Лев Трусов, по поручению главы МЧС Александра Куренкова.