Четверо саперов МЧС и охранник погибли в Севастополе при разминировании после атаки ВСУ

В Севастополе при разминировании сдетонировал один из боеприпасов ВСУ. Погибли четверо пиротехников специализированного отряда МЧС и охранник объекта, на котором обнаружили снаряд. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

По словам господина Развожаева, погибшая группа саперов в сумме обезвредила тысячи снарядов и минных полей времен Великой Отечественной войны и СВО. Двое членов отряда имели звание заслуженных спасателей Севастополя, были кавалерами наград. Губернатор пообещал, что правительство Севастополя и МЧС окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

Сегодня ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Севастополя, из-за чего город обесточило. Михаил Развожаев призвал жителей не перегружать сеть и экономить заряд телефонов.

Никита Черненко