Четверо саперов МЧС и охранник погибли в Севастополе при разминировании после атаки ВСУ
Развожаев: пиротехники МЧС и охранник погибли в Севастополе при разминировании
В Севастополе при разминировании сдетонировал один из боеприпасов ВСУ. Погибли четверо пиротехников специализированного отряда МЧС и охранник объекта, на котором обнаружили снаряд. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева
По словам господина Развожаева, погибшая группа саперов в сумме обезвредила тысячи снарядов и минных полей времен Великой Отечественной войны и СВО. Двое членов отряда имели звание заслуженных спасателей Севастополя, были кавалерами наград. Губернатор пообещал, что правительство Севастополя и МЧС окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.
Сегодня ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Севастополя, из-за чего город обесточило. Михаил Развожаев призвал жителей не перегружать сеть и экономить заряд телефонов.