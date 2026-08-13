Взрыв в порту Роттердама не повлиял на работу компании Shell

Взрыв на территории порта Роттердама, где обслуживаются крупные промышленные предприятия, не повлиял на работу нефтегазовой компании Shell. Об этом заявил ее представитель, передает Reuters.

Инцидент произошел на территории крупной энергетической компании Gunvor Energy. Ее представители заявили, что незадолго до ЧП на их объекте проводился ремонт и, вероятно, могла произойти ошибка при отключении трубопроводов. По последним данным, при взрыве погиб один человек.

Роттердам — крупнейший порт Европы, где расположены нефтеперерабатывающие заводы, терминалы сжиженного природного газа и нефтехимические предприятия. В нем представлены такие компании, как Shell, ExxonMobil, BP и другие.