При взрыве на терминале Gunvor в порту Роттердама погиб человек
Один человек погиб при взрыве на территории «Европорт» морского порта Роттердама. Взорвался резервуар на терминале компании Gunvor Energy — одного из крупнейших мировых энергетических трейдеров, сообщают De Telegraaf и RTV Rijnmond.
Вид на морской порт Роттердама (Нидерланды)
Фото: Bart Biesemans / Reuters
По данным RTV Rijnmond, незадолго до взрыва на объекте компании проводились ремонтные работы. Представитель Gunvor Energy подтвердил, что ошибка могла произойти при отключении трубопроводов.
Сегодня также произошел блэкаут в другом портовом районе — Ботлек (7 км от «Европорта»), а на трансформаторной подстанции в Маасвлакте (15 км от «Европорта») произошел пожар. По данным De Telegraaf, местные правоохранительные органы не исключают, что эти события связаны.