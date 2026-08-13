При взрыве на терминале Gunvor в порту Роттердама погиб человек

Один человек погиб при взрыве на территории «Европорт» морского порта Роттердама. Взорвался резервуар на терминале компании Gunvor Energy — одного из крупнейших мировых энергетических трейдеров, сообщают De Telegraaf и RTV Rijnmond.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на морской порт Роттердама (Нидерланды)

Фото: Bart Biesemans / Reuters Вид на морской порт Роттердама (Нидерланды)

Фото: Bart Biesemans / Reuters

По данным RTV Rijnmond, незадолго до взрыва на объекте компании проводились ремонтные работы. Представитель Gunvor Energy подтвердил, что ошибка могла произойти при отключении трубопроводов.

Сегодня также произошел блэкаут в другом портовом районе — Ботлек (7 км от «Европорта»), а на трансформаторной подстанции в Маасвлакте (15 км от «Европорта») произошел пожар. По данным De Telegraaf, местные правоохранительные органы не исключают, что эти события связаны.