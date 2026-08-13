WP: ЦРУ считало крайне маловероятным покушение иранцев на Трампа

Американская разведка оценивала вероятность покушения иранцев на президента США Дональда Трампа как очень низкую. Опасения по поводу возможного покушения стали причиной проведения тайной операции по замене самолета, на котором господин Трамп вылетел из Анкары после окончания саммита НАТО в июле. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой сразу на нескольких нынешних и бывших сотрудников американской разведки, знакомых с ситуацией.

О том, что Иран готовит покушение на господина Трампа в Анкаре, ЦРУ проинформировали спецслужбы Израиля. Аналитики Лэнгли скептически отнеслись к полученной информации, сочли ее малоубедительной, о чем и рассказали представителям администрации президента.

По мнению собеседников газеты, Израиль передал информацию об угрозах, чтобы повлиять на решения Дональда Трампа и политику США в регионе. По словам этих источников, ситуация «вписывается в привычный стиль израильской разведки, для которой… цель повлиять на решения президента столь же важна, как и само информирование».

В итоге, впрочем, секретная служба приняла решение не рисковать и провела операцию по смене самолетов, а сам господин Трамп был уверен в серьезности угрозы. «Я считаю, что моему самолету, на котором я прилетел, грозила большая опасность... Мне кажется, этот самолет с большой долей вероятности стал бы целью»,— позже заявил он.

Андрей Келекеев