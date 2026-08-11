Дональд Трамп пролетел инкогнито

В американскую прессу просочились любопытные детали того, как президенту США, уже не раз становившемуся на родине объектом покушения, пришлось в июле улетать из Анкары, где проходил саммит НАТО, не своим бортом. Причина — угроза покушения со стороны Ирана. Как сообщила газета Washington Post, а затем подтвердила New York Times, зайдя на борт номер один под телекамеры, минуты спустя Трамп скрытно перебрался на другой, более скромный самолет, спрятавшись в автомобиле для доставки бортового питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп в вертолете Marine One, 9 августа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп в вертолете Marine One, 9 августа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

События, о которых американские СМИ узнали только сейчас, произошли в июле после саммита НАТО в Анкаре. Покидая турецкую столицу вечером 8 июля, Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что для перелета до британской авиабазы Милденхолл (там должна была пройти дозаправка) он воспользуется старым президентским самолетом Air Force One небесно-голубого цвета, а не новым лайнером Boeing 747-8, подаренным президенту США Катаром, на котором он прилетел в Анкару. И даже дал этому относительное внятное объяснение: мол, новый борт совершит посадку на той же британской базе без него, чтобы дислоцированные там американские военнослужащие могли его осмотреть.

До сих пор главное, что волновало общественность в связи с этой историей, был вопрос, зачем в Анкару и обратно надо было гонять сразу оба президентских борта. А также почему все-таки Трамп сел на старый самолет, хотя ранее не раз открыто восхищался и даже хвастался новым роскошным лайнером, окрашенным по его заказу в красно-бело-сине-золотую цветовую гамму. Единственное, что расстраивало президента, это сетования его службы безопасности относительно того, что катарский борт недостаточно защищен и еще требует переоборудования для выполнения функций борта №1.

И вот на днях стало известно, что в этой истории была интрига посерьезнее.

Как рассказал газете Washington Post правительственный источник, существовала реальная угроза того, что Иран готовит покушение на Трампа, когда тот будет вылетать из Анкары. Чтобы избежать эту угрозу, и была проведена операция прикрытия.

В 20:26 по местному времени президент США под телекамеры зашел на борт старого самолета Air Force One. 17 минут спустя самолет поднялся в воздух. Однако на самом деле главы Белого дома на его борту не было: президент тайно покинул лайнер, перебравшись на стоявший по соседству самолет C-32A на грузовичке для доставки бортового питания.

В 22:20 самолет с Трампом на борту прибыл в Великобританию, а несколько минут спустя там же приземлились и два других президентских самолета, включая старый борт номер один с журналистами, которые всю дорогу были уверены, что летят вместе с президентом, и даже не засекли, как Трампу удалось перебраться со своего борта C-32A на старый «Air Force One», по трапу которого его впоследствии и увидели спускающимся.

При этом некоторые странности во время того полета представители прессы все же заметили. Например, в начале полета журналистам порекомендовали «держать шторки иллюминаторов в пресс-салоне закрытыми». Это тут же навело их на мысль, что такое крайне необычное требование продиктовано соображениями безопасности. А позже сам Трамп — уже на борту катарского лайнера, на котором он вместе с пулом летел из Британии в Штаты,— объяснил это так: «Потому что, вероятно, вам предстоял опасный полет из-за тех мерзавцев, с которыми нам приходится иметь дело».

Похожее ноу-хау американские спецслужбы уже применяли в 2000 году. Тогда президент США Билл Клинтон собрался прилететь на пять часов в Пакистан — сразу после пятидневного визита в соседнюю Индию, главного соперника этой страны. Тогда секретная служба США была обеспокоена угрозой со стороны террориста Усамы бен Ладена, который базировался на тот момент в Афганистане, но располагал значительными силами и в Пакистане. А потому в последний момент главу Белого дома отправили на самолете без опознавательных знаков, в то время борт номер один был отправлен по тому же маршруту в качестве отвлекающего маневра.

Наталия Портякова