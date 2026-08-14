От всероссийского бар-хоппинга до живописной миксологии

Cafe Claret: коктейльное разнообразие

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19 и 20 августа Петербург станет местом встречи российской барной индустрии: здесь пройдет Where2Drink Russian Bar Awards 2026 — всероссийский бар-хоппинг в Hospitality Faqtory и церемония вручения наград главной барной премии страны в концертном зале «Аврора». На церемонии объявят победителей в семи номинациях: «Коктейльный бар года», «Гастрономический бар года», «Бартендер года», «Открытие года», «Винный бар года», «Пивной бар года» и «Продукт года», а также представят ежегодный рейтинг лучших баров России.

Одним из событий бар-хоппинга станет гостевая смена бара «Шаляпин» (отель «Метрополь») в Cafe Claret и Marius (отель «Гельвеция»), где 19 августа будут представлены хиты «Шаляпина» в авторской подаче шеф-бармена Сергея Петрова и знаковые позиции от бармена отеля «Гельвеция» Вячеслава Ратнова. Гастрономическую часть геста составит меню закусок в исполнении Александра Богданова, бренд-шефа отеля «Гельвеция», ресторанов Cafe Claret и Marius.

Вечер дополнит музыкальная программа DJ Vanya Vega, арт-директора бара «Шаляпин».

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Michèle: встреча друзей

19 августа бар Michèle присоединится ко всероссийскому бар-хоппингу Where2Drink и привезет в гости друзей — бар Friends из Новосибирска. За главную барную стойку ресторана встанет золотой состав команды: Павел Неудахин и Екатерина Гуляренко.

Этим летом стартовала новая глава в истории Friends: команда представила повзрослевшую концепцию, в которой много внимания уделено музыке и ретро-эстетике музыкальных студий 70–80-х. В барное меню вернулись разделы Blood, Sugar, Sex и Magic, которые были придуманы еще на старте по следам культового альбома Red Hot Chili Peppers 1991 года.

В меню гостевой смены четыре напитка, по одному из каждого раздела. К приезду в каждый из коктейлей бармены интегрировали Campari: ламповый Blood с кремово-цветочным акцентом банана и пандана, контрастный Sugar, в котором встречаются кофейная горечь, сладость персика и терпкая черноплодка, Sex — чувственно-ягодное сочетание клубники и артишока и, наконец, Magic — пикантный и травянисто-сливочный союз сырной тинктуры и эстрагона.

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Бар Orthodox: миксология и живопись

Команда бара Orthodox («Ортодокс») вдохновилась выставкой «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и любовь небесная» в Музее Фаберже и создала по ее мотивам коктейли — посвящение наследию братьев Маковских. В сет вошли четыре коктейля по мотивам картин «Русская боярышня», «Нимфа и сатир», «В трактире» и «Без хозяина». Детали запомнившихся произведений — образы, цвета, предметы и сюжеты — миксологи интерпретировали в напитках: здесь и виноград, и розы, и трактирные раки, и шоколадная сигара.

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«Таможня»: история с лисичками

Ресторан русской кухни «Таможня» запустил новое сезонное меню, в котором блюда с историческим контекстом встречаются с сезонными специалитетами, в центре которых огненная королева леса.

Начать знакомство команда ресторана предлагает с освежающих холодных супов: традиционного холодного борща с разварной говядиной или окрошки на квасе или сметане. Продолжают меню блюда, раскрывающие богатство сезонных овощей и деликатных вкусов: спелые алые томаты с крымским луком, травами и редисом, карамелизированная утиная грудка с икрой из квашеной капусты и облепиховым соусом, а также нежные биточки из дальневосточных креветок с цукини и освежающей огуречной поливой.

Особое место в меню занимает блюдо с историей — «Вареники петербургские» по рецепту 1827 года. Их готовят из гречневой муки с творогом из топленого молока и фермерскими желтками, а подают со сметаной, разноягодным вареньем и цедрой лимона. Завершает новую коллекцию воздушный чизкейк с абрикосовым сердцем, сочетающий нежность сырного мусса и насыщенную фруктовую кислинку.

Отдельная глава меню посвящена одному из самых ожидаемых сезонных продуктов — лесным лисичкам. Команда ресторана раскрывает их вкус сразу в нескольких авторских интерпретациях: от воздушного суфле на «лесной земле» из бородинского хлеба и белых грибов до бархатистого крем-супа из лисичек, мятого картофеля с дымной сметаной и картофеля а-ля Пушкин с хрустящими лисичками. Особого внимания заслуживает необычный десерт — мороженое из лисичек с ягодами можжевельника, черным перцем и сливочной карамелью, вдохновленное ароматами русского леса.

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jidai: «Один шанс, одна встреча»

В ресторане авторской японской кухни jidai выпустили первую серию коктейлей, вдохновленную японской философией ичи-го ичи-э: раз в месяц шеф-бармен Виталий Северинов выбирает редкий образец алкоголя и создает на его основе три коктейля.

Принцип «ичи-го ичи-э» переводится с японского как «один шанс, одна встреча» и восходит к чайной традиции, в которой каждая встреча гостя и мастера воспринимается как уникальный и неповторимый момент. В jidai эта идея становится основой специальной барной серии: попробовать три коктейля можно только в течение одного месяца. В следующем Виталий Северинов выберет новый алкоголь и создаст на его основе новую серию. Первую же шеф-бармен посвящает трехлетнему сливовому ликеру из префектуры Вакаяма. Его производят из слив сорта кишу, в Японии считающихся эталонными для этого ликера.

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Inner: новые завтраки от Алексея Алексеева

Ресторатор и концепт-шеф ресторана Inner Алексей Алексеев лично разработал меню завтраков, которое уже вышло в свет.

Для любителей сытного начала дня создан раздел «На хлебе», где собраны тосты с красной икрой или лососем, круассан-гриль с ростбифом или трюфельный крок-мадам с мортаделлой. Раздел «Конструктор завтрака» позволяет каждому гостю собрать собственную идеальную комбинацию из любимых ингредиентов — от яиц, овощей и сыров до мясных деликатесов и морепродуктов.

В меню также представлены фирменные блюда из яиц: авторский завтрак Inner, большой завтрак с лососем, скрэмбл с креветками, шакшука со страчателлой, зеленая гречка и картофельный драник с яйцом пашот. Сладкоежкам адресованы сырники с ягодным компоте и малиной, творог с ягодами, французский тост с голубикой и сливочным кремом, а также овсяная каша на кокосовом молоке с сезонными ягодами.

На завтрак гости также могут выбрать классический круассан с новозеландским сливочным маслом, улитку с заварным кремом и орехом пекан, ватрушку с творогом и ягодным конфитюром, сосиску в тесте со сливочным кремом из собственной пекарни ресторана.

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Choice: утро по-восточному

В лаунж-баре Choice запустили долгие завтраки. Бренд-шеф проекта Денис Прохоров создал около двух десятков позиций: каши и боулы, сырники и блинчики, выпечка и, главное, большие восточные сеты на весь стол.

Центральная идея направления — дастархан. Это большой восточный завтрак, трапеза, во время которой делятся идеями, эмоциями, впечатлениями. Любителям насыщенных вкусов адресован бри?багет-сет, где теплый багет и запеченный бри со сливочно-томатным соусом сочетаются со слабосоленым лососем, бастурмой, хумусом и шопским салатом. Тем, кто выбирает легкие и полезные завтраки, понравится зеленый сет: лосось, креветки, авокадо, теплые овощи, хумус и орехи в одном большом, свежем и сбалансированном завтраке. Для сладкоежек приготовят сладкий сет: маковые блинчики и глазированные бананы дополняют свежие ягоды, финики в шоколаде, ванильное мороженое и теплые сладкие соусы.

За классику в меню отвечают каши: зеленая гречка с яйцом пашот и овсяная с ягодами и орехами, зеленый боул, выпечка и различные блюда из яиц. На десерт приготовят маковые блинчики с черникой и ванильным мороженым, творожную запеканку с бананом и карамелью, пончики с заварным кремом и дубайские сырники с малиновым вареньем и фисташкой.

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Kira: финал гастрономического путешествия

21 августа гастрономический «круиз» Kira по Средиземноморью возвращается к родным берегам. После «путешествия» по Испании, Греции, Франции и Италии финальной точкой летнего маршрута станет Петербург — за эту локацию отвечает бар «Медведь» и его идеолог Павел Шитов. Проект возрождает историю одного из первых коктейльных баров России и переносит гостей в начало XX века, когда в городе только зарождалась культура коктейлей.

Вечером команда бара представит напитки из «Петербургской коктейльной карты», среди которых «Новая Голландия», «Аврора», «Терийоки» и «Анна Павлова». Бренд-шеф Kira Павел Циклинский подготовит специальное меню — коллекцию гастрономических сувениров из «путешествия». В нем встретятся испанские оливки и сыр с трюфелем, греческие критараки с креветками и морепродукты на гриле, французская утиная ножка конфи, итальянские артишоки с пармезаном и фокачча с оливками.

Следующий вечер будет посвящен кино: 22 августа состоится заключительный показ летней программы — «Пятый элемент» Люка Бессона. В обсуждении фильма примут участие главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк и кинокритик Василий Степанов.

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«Майтри»: русское застолье и парение в бане

15 августа курорт «Майтри» на берегу Финского залива объединит традиции русского парения и современную гастрономию. Здесь состоятся загородные гастроли двух культовых петербургских брендов — «Банщики» и Дегтярные бани. Днем банщики и банщицы из Дегтярных бань проведут сеансы парения на берегу и в лесу, а вечером гастроли переместятся в пляжный бар курорта, где бренд-шеф ресторана «Банщики» Станислав Левохо представит меню, разработанное специально для этого дня.

На закуску подадут свежеиспеченную лепешку из печи с набором дипов, освежающую окрошку с копченым лососем или пряной индейкой на айране с йогуртом, а также сезонный салат с лисичками и молодыми кабачками. Затем приготовят плов с говядиной, казы с домашними соленьями и шашлык из маринованной в травах баранины с аджикой и свежими овощами. На сладкое гостей ждет воздушный сметанный мусс с сезонными ягодами. Атмосферу загородного ужина дополнит диджей-сет Евгения Литвяка на виниловых пластинках.

Светлана Куликова