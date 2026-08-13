Сын голландского футбола

Расставшаяся с Рональдом Куманом после неудачи на чемпионате мира по футболу сборная Нидерландов определилась с новым наставником. Должность занял испанец Хави. То есть голландская национальная команда, которую с конца 1970-х тренировали только местные специалисты, выбрала довольно неожиданный путь. А знаменитый в прошлом полузащитник сразу назвал себя «в некотором роде сыном голландского футбола», перечислив оказавших на него влияние людей: Йохана Кройффа, Ринуса Михелса, Луи ван Гала и Франка Райкарда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испанец Хави стал первым почти за полвека иностранцем на посту главного тренера сборной Нидерландов, хотя сам он считает себя «в некотором роде сыном голландского футбола»

Фото: LLUIS GENE / AFP Испанец Хави стал первым почти за полвека иностранцем на посту главного тренера сборной Нидерландов, хотя сам он считает себя «в некотором роде сыном голландского футбола»

Фото: LLUIS GENE / AFP

О том, что Хави возглавил сборную Нидерландов, поздно вечером 12 августа объявила федерация футбола страны. Для 46-летнего специалиста это первая должность на уровне национальных команд. На посту Хави должен провести два крупных турнира — Евро-2028 и чемпионат мира-2030, после которого действующий договор сторон истекает.

Контракт со знаменитым в прошлом полузащитником был заключен спустя полтора месяца после того, как команда рассталась с прежним тренером, Рональдом Куманом. При нем голландская сборная дошла до полуфинала Евро-2024, а на мировом первенстве, которое этим летом принимали США, Канада и Мексика, проиграв марокканцам в серии пенальти, срезалась уже в первом раунде play-off — 1/16 финала. А запомнились Нидерланды Кумана прежде всего довольно трусливой манерой игры, которая не позволила им хотя бы раз обыграть равного по статусу или более классного соперника.

Назначение Хави примечательно прежде всего тем, что нарушает устоявшийся кадровый подход, на протяжении десятилетий применявшийся Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB). С 1978 года, когда в отставку после проигранного аргентинцам финала чемпионата мира ушел австриец Эрнст Хаппель, сборную страны возглавляли исключительно местные специалисты.

Хави же испанец. Его приглашение было бы легче всего объяснить трендовостью испанских специалистов, которые на новом витке развития футбола оказываются самыми успешными в мире. Собственно, Хави, прежде чем взять продлившийся в итоге два года перерыв в тренерской деятельности, хорошо поработал в «Барселоне». Да, за три сезона предъявить он может всего одно чемпионство. Зато в какой момент оно было завоевано. «Барселона» тогда находилась в чудовищном кризисе, а ее главный оппонент мадридский «Реал» был одной из мощнейших команд континента. Кроме того, при Хави дебютировали полтора десятка воспитанников «Барселоны», среди которых звезды нового поколения — Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Фермин Лопес. Все с тех пор выросли в игроков, без которых каталонский клуб представить сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рональд Куман

Фото: Daniel Becerril / Reuters Рональд Куман

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Между тем сам Хави настаивает, что в нем достаточно голландского; перечисляет людей, которые больше всего сформировали его как игрока и как тренера. Это и Йохан Кройф с Ринусом Михелсом, которые разработали философию тотального футбола и внедрили ее в «Барселоне». Это и Луи ван Гал, который впервые выпустил Хави на поле за взрослую команду «Барсы». Это и Франк Райкард, который стал доверять молодому еще испанцу, не знавшему, что ему суждено стать одним из величайших плеймейкеров в истории игры.

Если бы не голландские идеи, карьера Хави — невыдающегося с точки зрения «физики» игрока — вероятно, пошла бы по совсем другой траектории. Поэтому фраза только что назначенного главного тренера о том, что он «в некотором роде сын голландского футбола», не кажется ни пустой любезностью, ни преувеличением.

И в какой-то степени забавно вспоминать, как складывался путь Хави в испанской сборной. Он начался с поражения — 1:2 — от голландцев в товарищеском матче в 2000 году. Он завершился поражением — 1:5 — от голландцев на чемпионате мира 2014 года. И высшей точкой, вершиной, наверное, тоже стоит признать матч с голландцами — в финале чемпионата мира 2010-го. Пусть в нем героем суждено было стать другому выдающемуся полузащитнику Андресу Иньесте, забившему единственный мяч. Пусть Хави неравнодушные к сборной Испании куда чаще вспоминают по чудесным голевым передачам в финалах двух триумфальных чемпионатов Европы — 2008-го против немцев и 2012-го против итальянцев.

Роман Левищев