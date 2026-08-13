Развожаев: жители Севастополя помогли задержать подозреваемую в подрыве военного

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил жителей города, которые, по его словам, помогли задержать подозреваемую в покушении на российского военнослужащего. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Отдельно хочу сказать огромное спасибо севастопольцам,— написал господин Развожаев — Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать ее». Он добавил, что таких людей «город должен знать» и пообещал «отметить их поступок».

Сегодня в Севастополе при взрыве погиб военнослужащий Минобороны России. Сотрудники ФСБ задержали россиянку 1994 года рождения. Следствие считает, что она совершила преступление по заданию украинских спецслужб.

Личность погибшего официально не раскрывали. По данным «112», при взрыве погиб капитан 1-го ранга. Mash пишет, что задержанная россиянка — ученый-биолог, а в июле 2025 года проходила по делу о дискредитации российской армии.