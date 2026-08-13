Utair осенью возобновит рейсы в Дубай из четырех городов России
Авиакомпания Utair осенью возобновит полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута. Рейсы по этим направлениям были приостановлены в марте — после закрытия воздушного пространства ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Продажа билетов уже открыта. Даты возобновления рейсов опубликовала пресс-служба авиаперевозчика:
- из Грозного — с 6 сентября (сначала полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, с 7 октября — два раза в неделю по средам и воскресеньям);
- из Москвы — с 1 октября (ежедневно);
- из Тюмени — со 2 октября (два раза в неделю по понедельникам и пятницам);
- из Сургута — с 3 октября (один раз в неделю по субботам).
ОАЭ сняли ограничения на полеты в своем воздушном пространстве в начале мая. Первым среди российских авиакомпаний рейсы в Дубай возобновил «Аэрофлот» — с 1 июня. «Победа» восстановит регулярное авиасообщение между Москвой и Дубаем с 3 сентября.