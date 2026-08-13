Владельца ГК «Феникс» Евгения Фридмана объявили в международный розыск

Владелец группы компаний «Феникс» Евгений Фридман с 6 августа находится в международном розыске по делу о мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Тверского районного суда Москвы, где решают вопрос о заочном аресте фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Защита господина Фридмана возражает против заочного ареста. Адвокаты отмечают, что бизнесмен не был в статусе подозреваемого или обвиняемого, когда вылетел из России в 2025 году. Защитник также сообщил суду, что у его подзащитного есть гражданство России и Израиля, о чем следствие заранее уведомили.

Дело против Евгения Фридмана связано с поставками оборудования подмосковным медучреждениям компанией «Сомете». Владельцем последней также считается господин Фридман. Среди клиентов «Сомете» были минздрав Московской области (11 контрактов на 1,6 млрд руб.), а также несколько крупных подмосковных больниц.

Евгений Фридман получил известность как основатель рынка аутсорсинга машин скорой помощи в российских регионах. В 2022 году бизнесмен стал совладельцем московского ООО «Поколение».

Подробнее — в материале «Ъ» «Скорая судебная помощь».

Никита Черненко