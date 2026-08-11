Скорая судебная помощь

Как стало известно “Ъ”, в Тверской райсуд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте владельца группы компаний (ГК) «Феникс» Евгения Фридмана. Бизнесмена, получившего известность как основатель рынка медицинского аутсорсинга — сдачи в аренду государственным больницам машин скорой помощи, вместе с водителями обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец группы компаний «Феникс» Евгений Фридман

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Владелец группы компаний «Феникс» Евгений Фридман

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

О заочном аресте 44-летнего уроженца Перми Евгения Фридмана ходатайствует ГСУ ГУ МВД по Московской области. Именно это подразделение возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По некоторым данным, расследование может быть связано с поставками ООО «Сомете», подконтрольным господину Фридману, различного медоборудования подмосковным медучреждениям. Отметим, что с 15 апреля 2026 года «Сомете», выступавшее поставщиком в 125 госконтрактах на сумму 2,77 млрд руб., находится в стадии банкротства.

Крупнейшим партнером ООО была дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области — 11 контрактов на 1,6 млрд руб. Также клиентами «Сомете» являлись несколько крупных подмосковных больниц.

Свой путь в коммерции Евгений Фридман, врач-психиатр по образованию, начал в 18 лет с торговли сотовыми телефонами. Впоследствии его сеть разрослась до семи салонов. Продав в 2005 году этот бизнес, он занялся транспортными перевозками. Тогда в Перми появилось одно из первых маршрутных такси, работавшее под брендом «Камский экспресс».

После этого господином Фридманом было образовано еще более десятка различных фирм. Наиболее известная среди них — ГК «Феникс», зарегистрированная в Ульяновске и занимавшаяся под брендом «Новоскор» транспортным аутсорсингом машин скорой помощи в ряде российских регионов, включая Подмосковье. В разное время претензии к этой структуре были как у ФАС, так и у правоохранителей. В частности, осенью 2011 года УМВД по Перми подозревало Евгения Фридмана в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Речь в деле шла о том, что подконтрольное бизнесмену ООО «Перммедавтотранс» по договору с МУЗ «Городская станция скорой помощи» предоставляло ему специализированные машины. Водителями на них работали сотрудники ООО «Автоколонна №1».

Предприятие перечисляло зарплату водителям в «Перммедавтотранс», но сотрудники ее не получали. Впрочем, это дело полицией без публичного объяснения причин практически сразу же было закрыто.

В 2022 году господин Фридман стал совладельцем московского ООО «Поколение». Основной вид деятельности зарегистрированной в октябре 2021 года организации — деятельность спортивных объектов. Тогда предприниматель заявлял “Ъ”, что ООО «Поколение» будет заниматься поддержкой женских боев ММА (смешанные боевые искусства). Упоминал Евгений Фридман и поставлявшую медоборудование компанию «Сомете», которая, по его словам, являлась спонсором и партнером Союза ММА России. 22 января 2026 года ООО «Поколение», как, впрочем, и многие другие организации, к которым имел отношение Евгений Фридман, было ликвидировано.

После заочного ареста, который обычно избирается на два месяца со дня фактического задержания на территории России или выдачи из-за границы, фигурант объявляется в международный розыск, в том числе по линии Интерпола.

Олег Рубникович