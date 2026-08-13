Посол России назвал демарш Японии из-за поездки Путина на Итуруп необоснованным

Посол России в Японии Николай Ноздрев встретился с главой МИД страны Тосимицу Мотэги. Ведомство вызвало его из-за визита Владимира Путина на Курильские острова. Дипломат заявил коллегам, что Россия считает Курилы неотъемлемой частью своей территории.

«Поездки президента по территории нашей страны — исключительно суверенные решения российского руководства и не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами»,— приводит его позицию Telegram-канал российского посольства.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия считает, что Курильские острова вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных основаниях. Переговоры по территориальному статусу архипелага Москва прекратила в 2022 году в ответ на введенные Токио антироссийские санкции.