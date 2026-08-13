Посол России назвал демарш Японии из-за поездки Путина на Итуруп необоснованным
Посол РФ объяснил японскому МИД позицию России по Курильским островам
Посол России в Японии Николай Ноздрев встретился с главой МИД страны Тосимицу Мотэги. Ведомство вызвало его из-за визита Владимира Путина на Курильские острова. Дипломат заявил коллегам, что Россия считает Курилы неотъемлемой частью своей территории.
«Поездки президента по территории нашей страны — исключительно суверенные решения российского руководства и не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами»,— приводит его позицию Telegram-канал российского посольства.
Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия считает, что Курильские острова вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных основаниях. Переговоры по территориальному статусу архипелага Москва прекратила в 2022 году в ответ на введенные Токио антироссийские санкции.
В августе 2026 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит президента России Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений, поскольку Токио ещё в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки.
Замглавы МИД России Сергей Грушко подчеркнул, что дипломатическая активность Японии не повлияет на территориальный статус Курил, и российская земля останется российской землей. Российский посол в Японии Николай Ноздрев отметил, что действия Токио, включая инвестиции в производство беспилотников на Украине и участие в программах НАТО, направлены на подрыв национальной безопасности России и являются враждебными шагами администрации Санаэ Такаити. Эти шаги, по словам Ноздрева, Москва рассматривает как затягивание конфликта.
В марте 2022 года Россия прекратила переговоры о мирном договоре с Японией в ответ на введенные Токио санкции. В апреле 2022 года Япония впервые с 2003 года назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными территориями».