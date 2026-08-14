Сегодня исполняется 59 лет президенту ФК «Краснодар» Сергею Галицкому

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Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Сергей Галицкий

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Его поздравляет телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев:

— Сергей, вы — уникальный человек. Человек, который показывает, каким должен быть бизнесмен, влюбленный в страну и в людей своей страны. Вы не просто создали команду, парк, а влюбили в себя целый регион и делаете для окружающих добрые дела. Человек на своем месте и, что немаловажно, большой поклонник биатлона. Я от души вас поздравляю, «Краснодар» обречен бороться за чемпионство, желаю вам и вашей замечательной команде всяческих успехов. И речь идет не только о футболе.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»