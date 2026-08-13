На футбольные вопросы надо смотреть ширше

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино намерен активно продвигать идею увеличения количества сборных, участвующих в мировом первенстве, с нынешних 48 до 64. Федерация приступила к поиску компании, которая взялась бы провести всесторонний анализ идеи. Не исключено, что расширение первенства планеты, которое может быть реализовано уже к чемпионату мира 2030 года, призвано укрепить шаткие позиции господина Инфантино. Ведь за расширение турнира выступают в первую очередь страны второго и третьего футбольных эшелонов. Их голоса очень нужны президенту FIFA, чтобы сохранить пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расширение чемпионата мира до 64 команд позволит президенту FIFA Джанни Инфантино заручиться поддержкой стран второго и третьего футбольных эшелонов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Расширение чемпионата мира до 64 команд позволит президенту FIFA Джанни Инфантино заручиться поддержкой стран второго и третьего футбольных эшелонов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Международная федерация футбола приступила к поиску консалтингового агентства, которое взялось бы провести всесторонний анализ проекта по расширению чемпионата мира с 48 до 64 команд. Как сообщает The Times, FIFA еще 30 июля составила документ, в котором говорится, что структура готова нанять на конкурсной основе стороннюю фирму, с тем чтобы последняя составила экспертное заключение.

В документе говорится, что «формат с 64 командами мог бы обеспечить более широкую представительность, выход на новые национальные рынки и дополнительный премиальный контент».

Однако в нем также отмечается, что расширение турнира может повлиять на его качество, систему отбора, нагрузку на игроков, календарь международных матчей, сказаться на экономике СМИ, освещающих чемпионат, повлиять на активность спонсоров, внимание болельщиков, а также на позиционирование других футбольных и спортивных мероприятий. «Проведенный анализ должен позволить вынести четкое суждение: увеличивает ли формат с 64 командами весомость и престижность турнира, укрепляет ли он футбольную экономику или же, напротив, снижает качество первенства, ведет к перегруженности календаря, сложен в реализации»,— говорится в документе.

Вообще идея расширить чемпионат мира, который только что уже пережил одно «раздувание» (в прошедшем в июне-июле в США, Канаде и Мексике турнире сыграли 48 сборных, в то время как с 1998 года в нем участвовали только по 32), не новая. Впервые она была высказана еще в 2025 году на собрании членов Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL). Но, несмотря на то что Джанни Инфантино позже отмечал, что это неплохая идея, инициативу южноамериканцев категорически не приняли другие конфедерации. И Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), и Азиатская конфедерация футбола (AFC), и объединяющая страны Северной, Центральной Америк и стран Карибского бассейна CONCACAF выступили против. Так что до перехода из разряда просто идеи в обсуждаемый всерьез вариант предложение CONMEBOL вполне могло и не дожить.

Все изменилось после того, как с треском провалился проект уже самого Джанни Инфантино. Речь о продаже коммерческих прав чемпионатов мира частной структуре. Волна возмущения, накрывшая мировой футбол, настолько сильна, что господину Инфантино, который поспешил отказаться от скандального проекта, приходится прилагать все усилия, чтобы удержаться на посту.

Расширение чемпионата мира до 64 команд как раз может дать Джанни Инфантино больше сторонников.

Особенно среди стран второго и третьего футбольных эшелонов, у которых даже в формате на 48 команд не так уж много шансов отобраться на первенство мира. Тут важен каждый голос 211 национальных федераций, входящих в FIFA. В марте следующего года состоятся очередные выборы президента FIFA. Противники господина Инфантино, который до скандала должен был переизбираться на безальтернативной основе, теперь выставят на них своего кандидата.

Время для расширения, если отбросить политические аспекты и говорить только о практических, вполне подходящее. Очевидно, что чемпионат на 64 сборные потребует большего количества матчей (128 против 104 на турнире этого года). В иной ситуации это было бы проблемой. Не так уж много стран способны справиться с такой нагрузкой. Но ведь первенство мира 2030 года примут сразу шесть государств. Львиная доля игр пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Но еще по одному матчу отдано Аргентине, Уругваю и Парагваю. Ничто не мешает распределить дополнительные 24 матча между последними тремя. Тем более что именно этого они и хотели, когда выходили с идеей расширения чемпионата.

Александр Петров