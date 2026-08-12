Составлено ИИ-Ассистентъ

В декабре 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что его страна проводит прагматичную политику в отношении России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений. Он подчеркивал, что существуют «красные линии», связанные с темой оккупации, и восстановление дипломатических отношений невозможно до изменения статуса Абхазии и Южной Осетии. В августе 2008 года Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией после того, как Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси считает оккупированными территориями.

Кобахидзе также заявлял в декабре 2025 года, что восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно до вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии и до тех пор, пока Москва признает независимость этих территорий. Он отметил, что это является «красной линией», и компромиссов в этом вопросе быть не может. Несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, Грузия поддерживает торгово-экономические отношения с Россией.

В июле 2026 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что инциденты, подобные избиению гражданки России в Грузии, специально раздуваются иностранными агентами внутри страны для посева ненависти. Он подчеркнул, что власти будут противостоять таким действиям.