Грузинская компания направила топливо в Абхазию из-за возникшего в регионе дефицита
Кобахидзе: грузинская компания поставила топливо в Абхазию
Частная грузинская компания отправила в Абхазию партию топлива из-за возникшего в регионе дефицита, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Он отметил, что процедура прошла согласно грузинскому законодательству, в частности закону «Об оккупированных территориях».
«Что касается ввоза топлива, мы его не ввозили, это сделал бизнес. Если в будущем у нас будет возможность облегчить положение проживающего там населения — как грузинского, так и абхазского, — мы и в дальнейшем будем это делать»,— сказал господин Кобахидзе на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Дополнительных данных об объеме и организации, направившей топливо, грузинский премьер не привел. Власти Абхазии также ожидают скорых поставок более 1 тыс. т бензина из России, говорил премьер-министр страны Владимир Делба. По его словам, топливо небольшими партиями продолжает поступать в республику, а остатки АИ-92 и АИ-95 составляют более 1,5 тыс. т.
В декабре 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что его страна проводит прагматичную политику в отношении России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений. Он подчеркивал, что существуют «красные линии», связанные с темой оккупации, и восстановление дипломатических отношений невозможно до изменения статуса Абхазии и Южной Осетии. В августе 2008 года Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией после того, как Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси считает оккупированными территориями.
Кобахидзе также заявлял в декабре 2025 года, что восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно до вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии и до тех пор, пока Москва признает независимость этих территорий. Он отметил, что это является «красной линией», и компромиссов в этом вопросе быть не может. Несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, Грузия поддерживает торгово-экономические отношения с Россией.
В июле 2026 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что инциденты, подобные избиению гражданки России в Грузии, специально раздуваются иностранными агентами внутри страны для посева ненависти. Он подчеркнул, что власти будут противостоять таким действиям.