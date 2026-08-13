В России появятся детские площадки по мотивам народных промыслов

В России разработали концепцию детских игровых площадок, оформленных по мотивам традиционных народных промыслов. Первая такая площадка откроется в Екатеринбурге в сентябре. Об этом сообщила советник президента России, председатель совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская.

«Прежде всего, в образах русских игрушек, изделий наших народно-художественных промыслов»,— сказала госпожа Ямпольская журналистам (цитата по ТАСС). По ее словам, первая площадка будет оформлена по мотивам глиняной дымковской игрушки.

Среди других проектов совета по поддержке русского языка — создание арт-объектов на основе кириллицы, рассказала Елена Ямпольская. «Это и ландшафтный дизайн, и малые архитектурные формы, которые могут украсить наше общественное пространство, вернуть кириллицу в нашу повседневную жизнь»,— добавила она.

О госполитике в сфере защиты русской культуры — в материале «Ъ» «Особенности национальной стратегии».