Особенности национальной стратегии

Защита русского народа, русской культуры и русского языка заняла центральное место в обновленной стратегии национальной политики РФ. Именно так планируется укрепить «общегражданскую идентичность». Кроме того, россияне должны быть защищены от попыток недружественных стран «расколоть российское общество», русофобии и антироссийской пропаганды. Эксперт объясняет это тем, что у русского населения страны «тоже есть свои запросы в области культуры, языка, традиций, ценностей».

Авторы стратегии национальной политики считают, что любовь к русскому народу объединит страну

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Владимир Путин подписал национальную стратегию РФ до 2036 года, разработанную Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). Предыдущий документ был принят в 2012 году, и в ФАДН признавали, что «усиливающаяся в мире нестабильность» требует новой стратегии.

Первый ее проект “Ъ” изучил в июне 2025 года. В нем говорилось про важность сохранения и развития культуры русского народа «как государствообразующего».

В итоговом варианте этой теме уделяется еще больше внимания: именно русский народ и русские язык, культура и история названы ключевыми для формирования «общего культурного (цивилизационного) кода» и развития России как «самобытного государства-цивилизации».

Их же авторы стратегии считают фундаментом общероссийской гражданской идентичности, которая «стабильно преобладает среди других форм коллективной идентичности» — локальной, религиозной и национальной. Сегодня ее разделяет свыше 92% населения, уверяют в ФАДН (не поясняя, как высчитывался этот показатель).

В стратегии перечислены проблемы российской национальной политики. В их числе: попытки недружественных стран «расколоть российское общество и его внутреннее единство»; возникновение очагов межнациональной и межрелигиозной розни при попытке «перенести зарубежные конфликты на территорию РФ»; распространение идеологии терроризма, экстремизма, неонацизма иностранцами и «новыми россиянами». Также в списке проблем упоминаются: использование национально-культурных НКО «для продвижения интересов иностранных государств и их граждан»; «нарастающая в международном пространстве русофобия»; «последствия распространения антироссийской пропаганды и провоцирования религиозной розни» в «новых» регионах.

«Недостаточное реагирование» на эти угрозы может привести к нестабильности в стране, считают в ФАДН. Поэтому России необходим «целевой» сценарий, ориентированный на «системное, последовательное проведение госнацполитики и достижение целевых показателей». Первый такой показатель — уровень гражданского самосознания. К 2036 году его должны разделять не менее 95% населения. Для этого предлагается «защищать, поддерживать и развивать русский язык» как язык «государствообразующего народа», «популяризировать» использование молодежью «русского литературного языка», «противодействовать излишнему использованию иностранной лексики» и др.

Кроме того, необходимо заниматься патриотическим воспитанием молодежи и продвигать традиционные духовно-нравственные ценности.

Отдельно рассчитана «доля мероприятий, направленных на популяризацию русской культуры» — таковых должно быть не менее 50% (в первой версии стратегии — 80%).

Еще один показатель — доля граждан, которые положительно оценивают отношения между национальностями. Сегодня таковых 75,1%, а к 2036 году должно стать 85%. Не менее 80% россиян должны быть удовлетворены «качеством обеспечения своих национально-культурных потребностей» (в документе не поясняется, что это значит).

Минимум 90% граждан не должны чувствовать дискриминации по признаку национальной и языковой принадлежности. Наконец, доля россиян, допускающих возникновение серьезных конфликтов на этнической почве в месте своего проживания, не может превышать 15%. Также власти должны выявлять не менее 95% информационных поводов «в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» и оперативно реагировать на них.

В документе появились упоминания о «защите русскоязычного населения Донбасса и Новороссии, освобождении их от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неофашистского руководства Украины». Власти планируют бороться с «проявлениями неонацизма и попытками фальсификации истории», устранять «последствия распространения антироссийской пропаганды, национализма и религиозной розни». Под эти цели сформирован еще один показатель: не менее 2,5 млн жителей новых территорий должны участвовать во всероссийских мероприятиях.

Последний, девятый показатель касается иностранных граждан: не менее 70% мигрантов должны быть охвачены мероприятиями по адаптации (в первом варианте таковых было всего 30%).

Конкретные шаги по реализации стратегии должно разработать правительство РФ. Оно же будет ежегодно отчитываться перед президентом и парламентом. Ответственность за реализацию стратегии впервые возложили в том числе на региональные и местные власти.

Стратегия сохраняет преемственность по отношению к документу 2012 года, заявил “Ъ” академик, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. «Хотя общая оценка позитивная, ситуация стабильная, тем не менее фиксируются вызовы,— сказал он.— Они связаны с обострением геополитического соперничества, проявлениями русофобии, преследованием русскоязычного населения и русского языка, а также православной церкви за пределами России. Субъектами национальной политики стали не только "меньшинства", но и основное русское население. У него тоже есть свои запросы в области культуры, языка, традиций, ценностей. В прошлом документе эта тема сводилась к поддержке российского казачества и поморской традиции».

«Новая стратегия национальной политики балансирует национальное единство и права меньшинств, комбинирует антидискриминационные меры с мерами, призванными способствовать национальной безопасности, в том числе и в связи с миграцией»,— считает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер. Однако он отметил, что стратегия основана на представлении о народах как субъектах права и истории, что является «устаревшим с точки зрения современных социальных наук». «Традиционно, кроме того, удивляют индикаторы. Количественные оценки национальной идентичности в той или иной мере возможны. Однако они являются слишком тонкой материей и легко поддаются манипуляциям»,— заключил ученый.

Эмилия Габдуллина