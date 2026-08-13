Развожаев поблагодарил ФСБ за задержание подозреваемой в подрыве военного

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание подозреваемой в подрыве российского военнослужащего. Девушка, по данным ведомства, выполняла задание спецслужб Украины.

«Спасибо сотрудникам ФСБ за четкую, профессиональную и молниеносную работу. Враг должен понимать: в Севастополе спрятаться или уйти от возмездия не получится ни у кого»,— написал господин Развожаев в «Максе».

Отдельно губернатор обратился к жителям Севастополя, которые помогли сотрудникам российских спецслужб при задержании. «Таких людей город должен знать - обязательно отметим их поступок»,— отметил Михаил Развожаев.

Задержанной оказалась россиянка 1994 года рождения. Mash пишет, что она — ученый-биолог, а в июле 2025 года проходила по делу о дискредитации российской армии. Личность погибшего военнослужащего не раскрывается. По данным «112», это капитан 1-го ранга.