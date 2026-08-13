Маркетплейс «Рой.Маркет» перешел в полноценный рабочий режим с 1 августа

Как стало известно “Ъ”, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) выводит маркетплейс товаров двойного назначения «Рой.Маркет» из пилотного режима и начинает подключать к нему сторонних селлеров. Площадка рассчитывает привлечь производителей, дистрибуторов и профессиональных продавцов, в том числе уже работающих на Wildberries и Ozon. К 2027 году планируется довести каталог до более 10 тыс. позиций, включающих, помимо комплектующих для беспилотников, средства индивидуальной защиты, электронику и полевую униформу.

О переходе «военного маркетплейса» «Рой.Маркет» на новую ИТ-платформу и масштабировании площадки “Ъ” сообщил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков. С 1 августа сервис работает на обновленной платформе, рассчитанной на самостоятельное подключение большого числа продавцов. Если на пилотном этапе значительная часть операций выполнялась командой площадки, то теперь селлеры смогут самостоятельно размещать товары, управлять ассортиментом, ценами и остатками, обрабатывать заказы и работать с документами через личный кабинет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейс особого времени».