Маркетплейс «Рой.Маркет» перешел в полноценный рабочий режим с 1 августа
Как стало известно “Ъ”, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) выводит маркетплейс товаров двойного назначения «Рой.Маркет» из пилотного режима и начинает подключать к нему сторонних селлеров. Площадка рассчитывает привлечь производителей, дистрибуторов и профессиональных продавцов, в том числе уже работающих на Wildberries и Ozon. К 2027 году планируется довести каталог до более 10 тыс. позиций, включающих, помимо комплектующих для беспилотников, средства индивидуальной защиты, электронику и полевую униформу.
О переходе «военного маркетплейса» «Рой.Маркет» на новую ИТ-платформу и масштабировании площадки “Ъ” сообщил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков. С 1 августа сервис работает на обновленной платформе, рассчитанной на самостоятельное подключение большого числа продавцов. Если на пилотном этапе значительная часть операций выполнялась командой площадки, то теперь селлеры смогут самостоятельно размещать товары, управлять ассортиментом, ценами и остатками, обрабатывать заказы и работать с документами через личный кабинет.
Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейс особого времени».
Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) объединяет разработчиков продукции военного и двойного назначения и планирует создать в России сеть специализированных защищенных технопарков общей площадью более 100 тыс. кв. м, с объемом инвестиций свыше 25 млрд рублей. Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что технопарки будут представлять собой распределенную сеть объектов с производственными площадями и офисной инфраструктурой для инженерных команд, отказ от строительства одного крупного центра связан с требованиями безопасности.
ЦБСТ также подвел итоги своей работы за последние два с половиной года, сообщив, что поддержку получили более 850 разработчиков и технологических компаний, а число предприятий-резидентов достигло 525. Совокупная открытая выручка резидентов по итогам 2025 года составила 81,8 млрд рублей, увеличившись примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. По словам Андрея Безрукова, эта оценка основана на открытой корпоративной отчетности компаний, большинство из которых — малые и средние разработчики специальной техники.