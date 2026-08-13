ВС РФ решит, законна ли цена в 100 млн рублей за юруслуги

Верховный суд (ВС) РФ оценит адекватность цены юридических услуг, оказанных в рамках оспаривания налоговых претензий на 800 млн руб. Размер вознаграждения составлял 100 млн руб., из которых адвокатское бюро фактически получило 41 млн. Конкурсный управляющий компании-банкрота ООО «Годовалов» (входило в фармацевтическую сеть «Аптека от склада») Михаил Проровский решил оспорить договор с адвокатским бюро «Такс Комплаенс», заявив, что цена услуг существенно завышена, а на дату соглашения с бюро у «Годовалова» уже имелись просроченные обязательства перед поставщиками на 4,3 млрд руб. «Такс Комплаенс» на это предоставило заключение специалиста экспертной группы Veta, оценившее стоимость оказанных услуг в 43,9 млн руб. Арбитражные суды занимали то одну, то другую сторону, но теперь вопрос рассмотрит экономколлегия ВС. Заседание назначено на 14 сентября.

Главный риск этого кейса в усилении тренда, при котором стоимость юридической помощи определяется прежде всего через сравнение с расценками других исполнителей, считают эксперты. Это приравнивает правовую помощь к обычной коммерческой услуге (доставка, клининг), хотя при выборе адвоката существенную роль играют его репутация, авторитет и доверие.

Подробнее об этом читайте в материале «Вопрос неадвокатной цены».