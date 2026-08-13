Вопрос неадвокатной цены

Верховный суд (ВС) РФ оценит адекватность цены юридических услуг, оказанных в рамках оспаривания налоговых претензий на 800 млн руб. Размер вознаграждения составлял 100 млн руб., из которых адвокатское бюро фактически получило 41 млн. Проблема возникла, когда компания-заказчик обанкротилась и ее конкурсный управляющий решил оспорить сделку с бюро, посчитав стоимость юруслуг завышенной в несколько раз. Арбитражные суды занимали то одну, то другую сторону, но теперь вопрос рассмотрит экономколлегия ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

ВС решит спор о рыночности цены юруслуг, оказанных компании, которая затем была признана банкротом. В августе 2022 года налоговая инспекция доначислила ООО «Годовалов» (входило в фармацевтическую сеть «Аптека от склада») 452,3 млн руб. НДС и страховых взносов, 236,8 млн руб. пеней и 9,9 млн руб. штрафа, обвинив его в «дроблении бизнеса». Для оспаривания этих претензий компания в феврале 2023 года заключила с адвокатским бюро «Такс Комплаенс» соглашение о юридическом сопровождении.

Вознаграждение юристов составляло около 100 млн руб., но фактически бюро получило 41,18 млн руб.

Юристы принялись за работу, и в сентябре 2023 года Арбитражный суд Москвы отменил значительную часть доначислений (246,4 млн руб. НДС и 84,1 млн руб. взносов). Апелляция это решение поддержала. Но в июне 2024 года окружная кассация направила дело на новое рассмотрение, после чего требования «Годовалова» были отклонены, а налоговые претензии признаны законными. К этому моменту в компании уже было запущено банкротство по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника: дело возбудили в декабре 2023 года, конкурсное производство открыли в январе 2024-го.

Битва экспертиз

Конкурсный управляющий компании-банкрота Михаил Проровский решил оспорить договор с «Такс Комплаенс», заявив, что цена услуг существенно завышена, а на дату соглашения с бюро у «Годовалова» уже имелись просроченные обязательства перед поставщиками на 4,3 млрд руб. «Такс Комплаенс» на это предоставило заключение специалиста экспертной группы Veta, оценившее стоимость оказанных услуг в 43,9 млн руб. Арбитражный суд Москвы в апреле 2025 года отклонил иск управляющего, согласившись с оценкой специалиста.

В апелляции управляющий сослался на исследование той же Veta за 2022 год о ценах на правовую помощь, по которому сопровождение налогового спора в трех инстанциях юрфирмами из той же категории обходилось в 5,68 млн руб. Апелляционный суд назначил экспертизу в ООО «ПЦ Дивиус», которая определила цену правовой помощи в 6,36 млн руб., а сумму сверх этого сочла «гонораром успеха». Апелляция с таким расчетом согласилась и взыскала с «Такс Комплаенс» 34,82 млн руб. Но в марте окружная кассация признала заключение «Дивиус» недопустимым доказательством, указав, что эксперт не был надлежаще предупрежден об уголовной ответственности и использовал устаревшие данные, занизившие итоговую оценку более чем на 25%. В результате суд оставил в силе решение первой инстанции о законности сделки.

В жалобе в ВС конкурсный управляющий настаивает, что окружная кассация вышла за пределы своих полномочий, переоценив доказательство (заключение «Дивиус»). Кроме того, он считает, что обе экспертизы были «опорочены» судами, но необходимость экспертной оценки стоимости услуг осталась, а сделка на предмет неравноценности фактически не проверена. Дело передали в экономколлегию ВС, заседание назначено на 14 сентября.

Конкурсный управляющий Михаил Проровский не ответил на запрос “Ъ”.

В «Такс Комплаенс» “Ъ” заявили, что оснований для признания сделки недействительной нет и что нельзя считать обе экспертизы опороченными: «Наличие расхождений между двумя заключениями само по себе не означает, что оба доказательства являются ненадлежащими и что суд обязан назначать третью экспертизу».

А стоимость сопровождения налогового спора определяется не усредненными рыночными ставками, а продолжительностью, сложностью спора, объемом процессуальной работы, квалификацией специалистов и иными обстоятельствами конкретного дела, подчеркнули в бюро.

Угроза юридическому рынку

Партнер КА Pen & Paper Станислав Данилов уточняет, что возможность оспаривать уже произведенную оплату услуг обусловлена именно банкротством клиента. Вместе с тем он видит главный риск этого кейса в усилении тренда, при котором стоимость юридической помощи определяется прежде всего через сравнение с расценками других исполнителей. По его мнению, это приравнивает правовую помощь к обычной коммерческой услуге (доставка, клининг), хотя при выборе адвоката существенную роль играют его репутация, авторитет и доверие. Суды зачастую игнорируют эти факторы, считая, что работа всех участников рынка должна оцениваться одинаково, добавляет господин Данилов.

91 миллиард рублей составил объем российского рынка корпоративных юридических услуг в 2025 году, по данным экспертной группы Veta

При этом, указывают юристы, определить рыночную стоимость правовой помощи через экспертизу непросто: многие услуги индивидуальны, а сопоставимые предложения фирм часто непубличны. По словам партнера Taxology Алексея Артюха, стоимость услуг, на которой настаивал управляющий, выглядит достаточно адекватно рынку. Господин Артюх отмечает, что проверка стоимости юруслуг стала обычным явлением в процедурах банкротства, так как конкурсные управляющие на всякий случай оспаривают все сделки должника в пределах срока давности.

Варвара Кеня, Анна Занина