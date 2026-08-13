Составлено ИИ-Ассистентъ

По данным The Times от августа 2026 года, высокопоставленные чиновники и дипломаты Великобритании настаивают на возобновлении связи с Россией через Министерство обороны, так как отсутствие контакта может привести к более масштабному конфликту из-за случайных инцидентов. Такие обсуждения начались после нескольких морских инцидентов, включая предупредительный выстрел российского корабля по британской яхте в Ла-Манше в июне 2026 года и опасный пролет российского самолета Ту-142 рядом с авианосцем HMS Prince of Wales в Норвежском море в июле 2026 года. Правительство Великобритании заявляет, что поддерживает контакты по военной линии, но отмечает, что Москва не готова к диалогу.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в апреле 2024 года заявлял, что Россия не стремится к военному конфликту с НАТО, при этом он отмечал, что «горячая линия» между РФ и НАТО продолжает работать с технической точки зрения. В апреле 2023 года Александр Грушко также указывал на возрастающие риски вооруженного столкновения между Россией и НАТО, особенно в Балтийском регионе, который, по его мнению, был превращен в зону военного соперничества. В феврале 2022 года тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес после встречи с Сергеем Шойгу в Москве высказался за продолжение контактов с российской стороной и выразил оптимизм по поводу улучшения отношений.

В феврале 2026 года дипломат Владислав Масленников обвинил западные страны и НАТО в эскалации ситуации в Арктическом регионе, указывая на то, что учения в Североатлантическом регионе становятся более масштабными и агрессивными. Великобритания в январе 2026 года сообщила, что за три года увеличит контингент морских пехотинцев в норвежской Арктике с одной до двух тысяч человек, что, по заявлению главы МИД Иветт Купер, дополняет оборонное соглашение с Норвегией о совместной эксплуатации фрегатов для противолодочной борьбы.