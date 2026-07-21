Российский фрегат «Неустрашимый» провел стрельбы у побережья Великобритании

Российский военный корабль «Неустрашимый» 20 июля провел учения со стрельбой в 40 морских милях (около 74 км) от британского города Плимут. Стрельбы проводились в международных водах. Они продолжалась полчаса. Об этом сообщает BBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Неустрашимый»

Фото: AP «Неустрашимый»

Фото: AP

Перед учениями «Неустрашимый» предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne о намерении провести стрельбы. Российский корабль потребовал, чтобы HMS Tyne отошел от него на безопасное расстояние.

Представитель Минобороны Великобритании сообщил, что британские военные корабли продолжают «внимательно отслеживать действия» российского фрегата. По данным BBC News, за «Неустрашимым» также следил французский военный самолет, который установил с ним радиосвязь и попросить уточнить намерения перед стрельбами.