Российский фрегат «Неустрашимый» провел стрельбы у побережья Великобритании
Российский военный корабль «Неустрашимый» 20 июля провел учения со стрельбой в 40 морских милях (около 74 км) от британского города Плимут. Стрельбы проводились в международных водах. Они продолжалась полчаса. Об этом сообщает BBC News.
«Неустрашимый»
Фото: AP
Перед учениями «Неустрашимый» предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne о намерении провести стрельбы. Российский корабль потребовал, чтобы HMS Tyne отошел от него на безопасное расстояние.
Представитель Минобороны Великобритании сообщил, что британские военные корабли продолжают «внимательно отслеживать действия» российского фрегата. По данным BBC News, за «Неустрашимым» также следил французский военный самолет, который установил с ним радиосвязь и попросить уточнить намерения перед стрельбами.
Инциденты с российскими кораблями у берегов Великобритании происходят регулярно, на фоне роста активности военно-морских сил России в британских водах. Например, в ноябре 2025 года патрульный корабль ВМС Великобритании уже перехватывал российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» в Ла-Манше после их прохождения. Также в сентябре 2024 года британские ВМС следили за несколькими российскими кораблями, включая подлодку «Новороссийск» и корвет «Стойкий», проходившими через Ла-Манш.