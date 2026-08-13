С магнитогорского «Южуралмоста» взыскала 535 млн рублей московская компания

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования московского ООО «Трансрегион» к АО «Южуралмост» (Магнитогорск). С ответчика взыскано 535,2 млн руб. долга, сообщает пресс-служба суда.

Дело рассматривалось с ноября 2025 года, но разбирательство назначили только в мае 2026-го. Вскоре после этого бывший владелец АО «Южуралмост» Алексей Башаев подал иск к действующему директору компании Сергею Речкалову. Он хочет, чтобы суд признал действия ответчика незаконными. По мнению истца, директор компании не должен был подтверждать, что организация должна ООО «Трансрегион» 560,2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Трансрегион» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Владельцем и директором является Алексей Рапота. Выручка компании за 2025 год составила 223,8 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. Организация владеет челябинскими ООО «Магистраль» и «Технопарк». Совладельцами последнего предприятия с 2016–2017 года до 2025-го являлись Алексей Башаев, а также Геннадий Вильшенко и его сын Сергей, которые были учредителями «Южуралмоста».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно Алексей Башаев подал иск к ООО «Технопарк» и ООО «Магистраль» о взыскании действительной стоимости долей. Помимо этого, он хочет взыскать проценты за пользование чужими средствами с 8 мая 2026 года.

Виталина Ярховска